三重鄰損案道路今晚搶通 2棟建築補強估7至10天完成
三重區六張街建案鄰損案，今天除了192、184號建物住戶還不能回家，其餘撤離戶晚間9時都可以返家，晚間8時30分左右，因為鄰損案封閉的六張街194巷也已經完成搶通，事故工地也已圍上圍籬。
新北市工務局指出，三重區六合市民活動中心，也將由公所成立聯合服務中心，提供市民諮詢及辦理受災戶財損理賠事宜。
工務局針對道路及182、192號建築物地坪執行傾斜及透地雷達檢測，技師公會研判下方無掏空情形，結構尚無安全疑慮。但為求審慎，將為這兩棟建築物施作基礎地質強化措施，約需7至10個工作天完成。
工務局長馮兆麟強調，將持續針對本案進行原因調查及後續處理，並全力協助住戶回復正常生活。此外，為防範類似事件重演，也要求施工單位提供完整監測資料並檢討施工計畫，必要時追究相關責任。
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