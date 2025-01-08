三重鄰損案2棟結構待補強 11住戶有家歸不得…怨3天等嘸建商安撫
三重鄰損案，今天部分撤離戶終於可以返家，不過192號、182號建物雖初步鑑定沒有疑慮，但需結構補強，想要回家還要再等等。192號鄭姓住戶說，他們要求第三方鑑定，確認安全無虞才行；住戶翁太太則說，她希望過年前可以回到家，畢竟家裡的神明都還在裡面。
三重鄰損案，災害應變中心宣布今晚9時起，開放部分撤離戶返家；還不能回家的兩棟建物還需要結構補強，分別是182號的4戶8人，還有192號的1戶3人。
鄭姓住戶說，雖目前初步鑑定沒有疑慮，但還是會害怕，在結構加強部分，他們要求雙方都要找第三方鑑定，雙方都要確定屋子安全才會安心。
鄭姓住戶說，他們跟190號建物是共用牆壁，隔壁倒下，你說我們結構沒問題，實在難令人相信，他們要確認恢復原狀，才敢回家。
至於是否跟建商談合建等，鄭姓住戶說，現在還沒有談到那個，安全最重要。
鄭姓住戶也抱怨，建商對其他還沒拆除的鄰損戶至今都沒一句安撫，「無法回家三天」，他們連人都見不到，也不能怪他們發火。
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