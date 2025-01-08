三重鄰損建案適用舊制 中央地方法規如何強化成考驗

三重六張街鄰損案持續救災，外界好奇能否從法規或制度面強化。建築專家認為，應是營造端問題，建議可強化「營造業法」；新北工務局表示，去年曾就地方權責修法強化，而六張街建案建照在修法前取得，無法溯及既往，不過有在研議強化法規，但有關營造或技師相關法規，權限還是在中央。

回顧近期情況，新北三重去年也發生過鄰損案，之後新北市府有修法強化擋土安全維護措施，但依然發生類似案例，外界也好奇制度施行情況及是否還能再強化。新北市建築師公會理事長汪俊男指出，現在原因還待查，但應是營造端問題，建議可強化相關法規。

汪俊男認為，像「營造業法」主要以資本規模規定，但並未依個案工程項目特性予以管理管制，如以這次地下室開挖工程來說，現場人員、營造業技師或許也未有施工經驗，甚至可任營造業之技師亦有很多類科，但有些類科技師並未具對地下室工程有對等處理能力？

建議營造業法中應有更嚴謹規定，就如像政府公共工程標案採購必要時，也會規定具類似工程實績及一定規模之營造業才能符合參與案件資格，營造業法應該參考類似精神，規範營造業於執行工程時，應依工程特性而需具有相似技術履歷經驗。

新北工務局施工科表示，其實不論有無發生鄰損事件都有持續精進相關法規，「新北市政府辦理建築工程施工防救災計畫說明會作業原則」、「擋土安全維護措施勘驗」等法規於去年7月1日發布實施；這次六張街建案是在前年就拿到建照，法規無法溯及既往。施工科提到，六張街鄰損案詳細原因還需委託專業公會做調查報告，不過歷經這次事件，大家也有研議再強化相關法規。

至於有關民間建築專家建議可以強化「營造業法」，施工科解釋，像新北也在持續精進相關法規，對於該看法樂觀其成，但營造業法與涉及的「技師法」都屬於中央法規，相關權限也在中央。