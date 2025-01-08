回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

三重六張街鄰損案，預防性撤離周邊住戶，除了192號、182號需要結構補強，仍要安置外，其餘預防性撤離戶今天晚上9時過後就可返家。撤離戶施先生說，「住了2天旅館，但金窩銀窩比不上自己的狗窩」因為他住處瓦斯今晚無法恢復，他會在明天上午返家，事件終於能落幕。

六張街災害累計至今共撤離79戶190人，今天下午應變中心開會，土木技師公會理事長賴建宏表示，目前周邊建築物結構體，有土木技師與建築師公會配合進入空間檢查，目前192號建物與182號建物，因為緊臨事故地點，需要強化建築建構。

但周邊六張街194巷2弄1到6號、六張街199-214號部分，建築物結構沒有損壞；另外針對周邊道路地層以透地雷達檢測，確定沒有異常，基於這些原因，認為可以適度開放部分撤離住戶返家。

賴建宏也提醒，民眾返家後，如果發生異常，也可以跟建商通報，以利後續巡檢與修繕。

三重區長王坤南在會中要求，建商必須在今天晚上9時前完成安全圍籬與道路清洗，9點過後就會讓住戶返家，不過民眾若有疑慮或有困難等，可以等到明天上午11時退房後，再返家。

「真的可以回家嗎？」預防撤離戶王小姐說，雖然他們說目前沒有安全疑慮，但他們還是擔心，不確定房子會不會因為一些震動有危險，她和家人會在明天上午再返家，也希望能夠協助確認房子安全性。

「金窩銀窩比不上自己的狗窩」，撤離戶施先生說，已經住兩天旅館，東西經常缺，也不好意思麻煩其他人，這次終於聽到能夠回家，他非常開心，但因為房子瓦斯還沒恢復，他會在明天上午再回家，終於能夠安心過好年。

另名196的住戶林先生，下午就到這次應變中心等待結果，聽到終於可以回家，他也露出笑容，「今天就要回家」。

工務局施工科長陳俊翰表示，民眾返家若有發現家裡損壞，已請里長協助造冊，工務局也會找時間集合所有住戶，列管協助，透過鄰損程序辦理。