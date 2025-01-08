快訊

北港鎮農會8職員挪用1億公款 女會計去年7月過世

鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重鄰損案 地質、結構檢查無虞，撤離戶可回家了。記者葉德正／攝影
三重鄰損案 地質、結構檢查無虞，撤離戶可回家了。記者葉德正／攝影

三重六張街鄰損案，預防性撤離周邊住戶，除了192號、182號需要結構補強，仍要安置外，其餘預防性撤離戶今天晚上9時過後就可返家。撤離戶施先生說，「住了2天旅館，但金窩銀窩比不上自己的狗窩」因為他住處瓦斯今晚無法恢復，他會在明天上午返家，事件終於能落幕。

六張街災害累計至今共撤離79戶190人，今天下午應變中心開會，土木技師公會理事長賴建宏表示，目前周邊建築物結構體，有土木技師與建築師公會配合進入空間檢查，目前192號建物與182號建物，因為緊臨事故地點，需要強化建築建構。

但周邊六張街194巷2弄1到6號、六張街199-214號部分，建築物結構沒有損壞；另外針對周邊道路地層以透地雷達檢測，確定沒有異常，基於這些原因，認為可以適度開放部分撤離住戶返家。

賴建宏也提醒，民眾返家後，如果發生異常，也可以跟建商通報，以利後續巡檢與修繕。

三重區長王坤南在會中要求，建商必須在今天晚上9時前完成安全圍籬與道路清洗，9點過後就會讓住戶返家，不過民眾若有疑慮或有困難等，可以等到明天上午11時退房後，再返家。

「真的可以回家嗎？」預防撤離戶王小姐說，雖然他們說目前沒有安全疑慮，但他們還是擔心，不確定房子會不會因為一些震動有危險，她和家人會在明天上午再返家，也希望能夠協助確認房子安全性。

「金窩銀窩比不上自己的狗窩」，撤離戶施先生說，已經住兩天旅館，東西經常缺，也不好意思麻煩其他人，這次終於聽到能夠回家，他非常開心，但因為房子瓦斯還沒恢復，他會在明天上午再回家，終於能夠安心過好年。

另名196的住戶林先生，下午就到這次應變中心等待結果，聽到終於可以回家，他也露出笑容，「今天就要回家」。

工務局施工科長陳俊翰表示，民眾返家若有發現家裡損壞，已請里長協助造冊，工務局也會找時間集合所有住戶，列管協助，透過鄰損程序辦理。

三重民宅倒塌 建物 建築師

延伸閱讀

中國大陸宣布鋰礦儲量躍升至世界第二 稱重塑全球格局

影／三重鄰損案返家路迢迢 居民難掩落寞離開收容所

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

三重預防性撤離住戶何時可返家？新北工務局給答案

相關新聞

影／三重樓塌現場挖出一大疊現金 市府將造冊公告認領

三重鄰損意外，市府持續清理現場拆除的184與190號建物，今天施工人員在現場撿到一大疊百元新鈔，還有疑似戒指等貴重首飾財...

三重鄰損案2棟結構待補強 11住戶有家歸不得…怨3天等嘸建商安撫

三重鄰損案，今天部分撤離戶終於可以返家，不過192號、182號建物雖初步鑑定沒有疑慮，但需結構補強，想要回家還要再等等。...

三重鄰損建案適用舊制 中央地方法規如何強化成考驗

三重六張街鄰損案持續救災，外界好奇能否從法規或制度面強化。建築專家認為，應是營造端問題，建議可強化「營造業法」；新北工務...

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

三重六張街鄰損案，預防性撤離周邊住戶，除了192號、182號需要結構補強，仍要安置外，其餘預防性撤離戶今天晚上9時過後就...

影／「不處理就等著挨打」三重鄰損案 建商現身與4租客和解

三重六張街鄰損案，建商昨日與受災戶舉行說明會，雙方達成部分共識，今天建商代表莘聖建設總經理趙建勳下午現身現場，發放慰問金...

三重建案民宅坍塌居民心煩意亂 市府表態優先處理居住問題

三重「莘聖沐光居」建案開挖，導致兩側40年鄰房傾倒連夜拆除，不僅預售屋買方無法交屋，周邊約200人住戶也無家可歸，昨住戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。