三重建案民宅坍塌居民心煩意亂 市府表態優先處理居住問題

三重「莘聖沐光居」建案開挖，導致兩側40年鄰房傾倒連夜拆除，不僅預售屋買方無法交屋，周邊約200人住戶也無家可歸，昨住戶與建商開協調會後，市府表示時間接近過年，目前無家可歸的受災戶心情都相當繁亂，建商已拿出賠償的誠意，至於未來是否用何種方式重建，將待住戶共識後決定。

由於建商資本額為2200萬元，不少人擔心建商無法賠償。新北市法制局副局長許宏仁表示，資本額是該公司設立時所投入之金額，並不代表公司現階段的資產總額或財務狀況，公司現有的財產跟賠償能力還是要以現階段的資產與授信狀況等綜合判斷，尚不能僅以公司資本額之多寡來當作主要的依據。

他說，昨日協商有銀行端到場，並且共同協議以信託方式確保受災戶權益，至於實際損害及賠償狀況，尚有待彼此進一步鑑定、確認及協商，若對相關賠償事宜未能達成共識前，建議雙方可至區公所調解委員會中進行調解，法制局會洽請三重區公所專案辦理協助受災戶維護權益。

新北市主任消保官王治宇表示，為保障莘聖沐光居16位預售屋承購戶權利，消保官已對建商展開行政調查，建商表示與承購戶有建立LINE群組即時溝通，提供承購戶退還全部已繳款項以及參與續建二方案，續建的設計會因基地擴大而變更，但會儘量符合承購戶購買之房型、樓層及方位。消保官表示目前尚未接獲相關申訴，將持續關注本案進展。

新北市城鄉局說，目前受災戶以居住及生活為優先處理課題，都更處也會依居民與建商需求協助未來重建。住戶於昨日協調會議明確表態需先有長期穩定住所，再來談賠償及重建事宜。

城鄉局說，由於時間接近過年，住家卻發生這樣的事情，居民心情都相當繁亂。故會依建商與住戶協調結果、住戶意願等，並請住都中心協助相關法令說明及評估事宜，就基地條件及期程等給予建議，後續都更處也會加速審議作業，以加速完成重建事宜。