影／三重樓塌現場挖出一大疊現金 市府將造冊公告認領

三重鄰損意外，市府持續清理現場拆除的184與190號建物，今天施工人員在現場撿到一大疊百元新鈔，還有疑似戒指等貴重首飾財物，目前已集中管理。工務局表示，將公告30日認領，目前大部分廢棄物也有送到暫置場保管，提供住戶認領。

三重鄰損意外，因為傾斜過程快速，不少民眾都來不及拿出家中貴重物品，就急著撤離，新北市工務局目前將所有營建廢棄物送至八里一處暫置所，提供住戶認領。

新北市工務局今天有準備專車提供住戶前往暫置場取物，不過目前暫置場目前有價物不多，沒有相關錢財與金銀珠寶等物品。

今天下午，事故現場正在清理中，施工人員在現場找到散落百元新鈔，疑似是住戶準備用來過年包紅包使用，或是做生意使用，另外還有幾個戒指等物品，目前都已集中保管。