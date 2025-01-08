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蓋房開挖連續壁接連傳出鄰損案 建築專家籲從營造業法強化規範

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房傾斜及倒塌，現正持續清理中。圖／本報資料照片
新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房傾斜及倒塌，現正持續清理中。圖／本報資料照片

新北三重鄰損案持續引發討論，其實新北市府去年曾修法強化擋土安全維護措施，外界也好奇制度施行情況及是否還能再強化。新北市建築師公會理事長汪俊男認為，現在原因還待查，但應是營造端問題，建議可從「營造業法」中強化技師及工程實績等相關規範。

事實上，不只這次六張街，過去三重福隆路也出現鄰損情況，新北市府為強化安全，去年修訂「新北市政府辦理建築工程施工防救災計畫說明會作業原則」，並增訂「擋土安全維護措施勘驗」，外界也好奇上路半年來執行情形如何，是否可有強化措施。

汪俊男指出，整個事件第一時間發生情況的原因還在釐清，需要時間沈澱及整理，目前還不能妄下結論，初步觀察比較像是營造端的問題，其實都有規定逐段確認施工過程的基地變化，但第一線人員判定上可能沒有回報專業技師。其實營造端施工人員存在著良莠不齊問題，因此必須重新思考如何強化營造業，強化營造內部基礎專業及管理能力。

至於制度或法規面上該如何解決？汪俊男認為，像「營造業法」中有資本規定，但在工程項目特性的管理管制上卻沒有，以這次地下室開挖工程來說，現場主任技師一定有技師資格，但技師有很多類型，是否對地下室工程有對等處理能力？營造業法中應有更嚴格作法，比如像政府公共工程標案中要有一定工程實績才能標哪類案子，營造業法範廠商做民間工程也應有類似規範。

新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房傾斜及倒塌，現正持續清理中。圖／本報資料照片
新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房傾斜及倒塌，現正持續清理中。圖／本報資料照片

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