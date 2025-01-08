影／三重鄰損案能順利賠償？ 侯友宜強調會嚴格要求

三重鄰損案災後復原及賠償等引發關注，新北市長侯友宜表示，建商特別承諾信託專戶及慰問金，市府一定會嚴格要求建商要說到做到，不但會究責，也會求償，讓居民能夠度過一生家園最大的危機，並持續監測及評估安全情況，若有必要也還會擴大預防性的撤離。

新北三重六張街建案疑導致周圍兩樓傾斜或倒塌，但建商莘聖建設總資本額僅二二○○萬元，外界推估重建及財損卻至少四千萬元，質疑業者難以負擔。建商代表強調會比照先前的案例賠償，承諾透過信託擔保；住保會建議住戶尋求第三方公司介入監督。