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影／三重鄰損案能順利賠償？ 侯友宜強調會嚴格要求

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市今市政會議。記者李成蔭／攝影
新北市今市政會議。記者李成蔭／攝影

三重鄰損案災後復原及賠償等引發關注，新北市長侯友宜表示，建商特別承諾信託專戶及慰問金，市府一定會嚴格要求建商要說到做到，不但會究責，也會求償，讓居民能夠度過一生家園最大的危機，並持續監測及評估安全情況，若有必要也還會擴大預防性的撤離。

新北三重六張街建案疑導致周圍兩樓傾斜或倒塌，但建商莘聖建設總資本額僅二二○○萬元，外界推估重建及財損卻至少四千萬元，質疑業者難以負擔。建商代表強調會比照先前的案例賠償，承諾透過信託擔保；住保會建議住戶尋求第三方公司介入監督。

侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪時表示，會跟市民站在一起來共度所有難關，昨與居民會議中，建商特別承諾在信託專戶、慰問金上做出保證，市府一定會嚴格要求建商要說到做到，不但會究責，也會求償，讓居民能夠度過一生家園最大的危機。他還說表示，市府也會隨時做好預防的監測跟評估，掌握目前整個在周遭環境裡面能不能安全，如果有必要，也還會擴大預防性的撤離。

新北市長侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜於市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

三重民宅倒塌

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