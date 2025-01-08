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影／重鄰損擴大？192號監測沒位移 再測地基有無掏空

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重六張街192號檢測結果沒有位移，今天要以透地雷達檢測。記者葉德正／攝影
三重六張街192號檢測結果沒有位移，今天要以透地雷達檢測。記者葉德正／攝影

新北市三重區六張街鄰損意外，傳有擴大跡象，住戶發現192號疑似傾斜，新北市府昨緊急進場監測，但今天上午數據出爐，沒有位移情形，今天會再以透地雷達檢測地基是否有掏空，目前暫時沒有立即拆除必要，周邊部分會先清整。房子到底拆不拆，192號住戶翁太太直言「你還敢住嗎？」，但談到要把從小到大的家拆掉，她不禁紅了眼眶。

新北市工務局副局長蘇志民表示，昨天至今的監測數據來看，目前192號建物沒有位移情形，今天將使用透地雷達，確認下方地基有無掏空，如果房子沒有問題，就不會拆除。

不過192號房外觀一側破損嚴重，屋主翁太太坦言「看起來已經不能住」，真的很想把住了50幾年的房子保住，孩子幼稚園就來這邊，是他們落地生根的地方。

對外界戲稱受損住戶是賺到免費都更，翁太太女兒更是跳出來說「你家被毀成這樣你要不要？」，認為不該把他們的悲劇當笑話。

「這種說法真的莫名其妙」翁太太說，好好的房子，突然再也進不去，如果是要都更，也是經過大家同意，還有時間可以安排住所，現在她跟兒子住到旅館，女兒到林口跟姊姊住，一家人四散，非常無奈。

被問到是否要參與都更或合建，另名屋主鄭小姐今天到現場查看救出的貓咪時說，現在真的情況非常混亂，目前什麼都還沒有想，只希望能夠把貓咪都找回來，另外房子內貴重物品也希望有機會取出。

對於政府目前認為沒有立即拆除必要，但鄭小姐說，這房子一定要拆，不倒也要拆。

鄭小姐也說，造成這起事件的建商，至今都沒有向他們表達歉意，昨天說明會也只是針對190、184號兩處住戶，其他住戶都沒有接收到相關說明會通知，他們192號是周邊最高的建物，貴重物品都沒拿，你說有沒有損失？

鄭小姐說，聽說昨天建商有發放受損住戶慰問金，他們目前也只有領到慈濟發放的慰問金，她認為，建商應該積極處理，開會應該找大家都可以的時間，不能指定一個時間，就要他們配合。

三重六張街前進指揮中心，今上午開會確定192號建物處置方式。記者葉德正／攝影
三重六張街前進指揮中心，今上午開會確定192號建物處置方式。記者葉德正／攝影

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