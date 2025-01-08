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影／三重工地鄰損案 受困貓咪救出來了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
受困的第三隻貓咪已經救出。記者葉德正／攝影
受困的第三隻貓咪已經救出。記者葉德正／攝影

新北三重工地施工挖地下室過程損鄰案，受困六張街192號的五隻貓咪，昨天深夜救出2隻黑貓，今天上午再救出1隻玳瑁，但現場人員透露，還有2隻已自行脫困、逃離現場，屋主之一的鄭小姐到場看到貓咪相當感動，也拜託動保處協助安置，等他們穩定後，會盡速把貓接回來。

新北三重工地施工挖地下室過程損鄰，造成左右190號、184號傾斜。緊鄰的192號建物雖暫無坍塌危險，但門框變形，家中有5隻貓困在裡面生死不明。

住戶翁小姐昨天表示，撤離當下，家中收養不久的流浪母貓和4隻幼貓根本抓不到帶走，現在可能躲在屋內某個角落，盼市府早日確定安全後讓她回家。

動保處昨晚到場設置誘捕籠，動保處長楊淑方表示，昨晚深夜已救出兩隻黑貓，由新北市議員王威元協助安置；今天上午再救出一隻玳瑁貓。

楊淑方說，昨天設置誘貓籠後， 約莫深夜11時發現兩隻黑貓進籠，立刻將貓帶出，但有發現另外兩隻貓咪自行脫困，今天上午再救出一隻。

楊淑方表示，王威元議員目前願意協助安置三隻貓咪，待住戶生活安定後，再行接回。

鄭小姐看到貓咪受傷相當心疼。記者葉德正／攝影
鄭小姐看到貓咪受傷相當心疼。記者葉德正／攝影

三重民宅倒塌

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