大直基泰損鄰案 都更還沒招商

前年九月北市基泰大直案造成一棟廿六戶民宅傾斜，後夷為平地，東側與南側鄰地民宅也受損，共影響二七○戶。北市更新處昨表示，兩側鄰地預計今年第二季上網招商；受災戶擔心地震，盼政府加速。

更新處說，大直傾斜民宅部分，基泰建設整合重建已於去年十二月自辦公聽會；東側及南側鄰地民宅的公辦都更預計今年二、三月辦地區說明會，分別於四月、六月公告上網招商，招商成功將進入簽約等後續流程。

大直重災戶自救會長洪逸展說，目前談得差不多，但建照取得可能要一、二年，市府承諾收案會盡快審查。對三重鄰損案，建議政府成立小組，固定抽查監督。