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大都更時代 小基地工程風險增

聯合報／ 記者林佳彣江婉儀／連線報導
新北三重六張街一處建案開挖地下室，導致基地兩邊40年屋齡的鄰屋傾斜龜裂，基地左側第一棟四層樓高透天厝傾斜最嚴重，牆壁出現裂縫、破洞。圖為鄰房未倒塌前。記者李成蔭／攝影
新北三重六張街一處建案開挖地下室，導致基地兩邊40年屋齡的鄰屋傾斜龜裂，基地左側第一棟四層樓高透天厝傾斜最嚴重，牆壁出現裂縫、破洞。圖為鄰房未倒塌前。記者李成蔭／攝影

都更時代來臨，小基地建案屢見不鮮，如何避免損鄰？專家指出，都更興起遇上缺工，有些建案難免經驗不足廠商承包，建築基地位處地質軟弱疏鬆地區，一定要有結構外審，由結構技師公會等專業單位複查。

北市現有申報開工的建築工地超過七百件，不少建案緊臨民宅，難免損鄰，從牆壁、地板龜裂到嚴重影響公安都有；新北近年力推都更，鄰損案件二○二○年僅五十四件，逐年增加，去年已一五○件，暴增約二倍。

北市建管處祭出包含損鄰規則修法，導入第三方專業公會認定複核機制，還有開挖深度逾十四公尺或地下室超過四層的建築工程，營造廠需邀附近住戶辦施工說明會，並委託專業公會就地下室開挖的工地每月全面檢查等。

台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿說，地下室開挖較深多為老舊社區，加上法規要求每戶每單元都要有停車位，挖五、六層是常有的事；因開挖深，市府要求深度達八公尺以上要採連續壁擋土工法，安全性相對高，若土質軟弱須改良土質、打樁等，保障開挖安全性，且開挖深度達六公尺以上未採適當擋土工法的建物、或基地位處地質軟弱疏鬆地區，一定要有結構外審，由結構技師公會等專業單位複查。

北市土木技師公會理事長莊均緯表示，都會區許多建商的建造規模大，會找有經驗且風險意識高、品質佳的第一線開挖協力商，這些廠商價格高，也會選擇具規模的基地施作；但在工地多、一線開挖協力商接案飽和下，部分新建案只能找到新投入廠商，可能經驗不足、風險意識或緊急應變能力較薄弱。

對鄰損案，新北市議員彭佳芸說，新北力推都更，案件增加當然與都更多有關，但都更勢在必行，鄰損檢查和事先預防要更精準，也要做好抽驗，以免出問題難補救。市議員蔡淑君建議市府設工地監督專案小組，建立透明公開的施工資訊平台，讓市民隨時了解。

三重民宅倒塌 建築 都更

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