三重地質鬆軟 專家質疑工法不對、施工鑽歪

新北三重一處建案開挖地下室，導致嚴重鄰損，結構技師表示，三重地質不夠緊實，加上建商施工時疑似鑽歪才釀意外；但也有專家認為，以這麼差的地質條件，應採連續壁而非排樁工法，施工設計時，若未了解地質條件，恐會釀禍。

居民表示，兩天前周邊公寓已有徵兆，面向基地右邊的公寓有較大傾斜、牆壁龜裂、下瓷磚雨，但因公寓後方仍有其他房屋，才有機會「拉住」，不致傾倒，但現在也不適合居住。至於基地右側公寓為較扁建物，因地基已掏空，後面又無房屋「拉住」，才瞬間坍塌。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，該基地僅六、七十坪，面積較小，施工條件及工法選擇有限，該案使用排樁工法，加上當地土質條件、地下水位高等，都是環環相扣的考量因素。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤認為，這種軟弱地質應以連續壁施工，假如要蓋二層樓地下室，需打二倍深度，達地下室四層樓高度的混凝土連續壁，結構才會穩固。他研判，可能施工單位未分析清楚地質，才會採打樁工法，因此釀禍。

汪俊男說，該案可能錯過處理時機，通報和處理又延遲，市府及公會會再釐清。

六張路建案原本深度要開挖到八點五公尺，卻到六點四公尺時就發生意外。新北市結構工程技師公會理事長陳伯炤說，該基地是五十公分預壘樁當擋土壁，建商施工時，要先鑽孔再插入鋼筋後灌漿凝固，疑似鑽孔鑽歪，愈往下偏離愈多，或二根預壘樁間有空隙，當空隙過大，地下水會將砂土帶進基地內，加上三重區的土壤是沙土地底不夠緊實，易把沙土帶走。

陳伯炤說，內政部為鼓勵民眾重建，僅一、兩戶也有容積獎勵，設計出的房屋瘦高，不耐震，開挖地下室也不好，延伸出「紙片屋」，建案基地小，不論是排樁或把柱子放在連續壁上都不好，地方政府都很苦惱，且施工案子多，建商素質也不一定好，令人擔憂。