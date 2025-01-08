資本額僅2200萬…小建商首案就出事 重建估4千萬

新北三重六張街建案疑導致周圍兩樓傾斜或倒塌，但建商莘聖建設總資本額僅二二○○萬元，外界推估重建及財損卻至少四千萬元，質疑業者難以負擔。建商代表強調會比照先前的案例賠償，承諾透過信託擔保；住保會建議住戶尋求第三方公司介入監督。

莘聖建設建案「莘聖沐光居」是公司成立近五年來第一案，沒想到就出狀況，依實價登錄交易資料，目前平均一坪售價約六十萬元，已完銷，曾有預售戶解約，不到一個月又以更高價賣出。

因公司資本額不高，且資歷少，外界憂心建商是否有賠償能力。據經濟部商工登記資料，莘聖建設二○二○年七月才設立，負責人暨董事長為張惠玲，趙建勳是監察人暨總經理，兩年前才推出第一個建案「莘聖沐光居」。

新北市建築師公會鑑定委會顧問陳進生推估，右側一八四號拆除重建費用估二一五九萬、左側一九○號拆除重建費約一三九○萬，若加上屋內財損，推估損失至少四千萬。

建商與住戶昨天協調暫達共識，會以信託方式提供一筆金額做擔保，以便履行未來損害賠償，但細節尚未確認。

住宅消保會創會理事長吳翃毅說，莘聖建設建商資本額不高，令人擔憂是否有足夠資源完成後續重建工程，建議住戶可尋求第三方公司例如建築經理管理公司和財務管理公司介入監督，確保地主和住戶的權益，並加強工程和資金管理。