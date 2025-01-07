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影／撤離抓不到！三重民宅傾斜5貓受困 新北動保處到場救援
新北三重工地施工挖地下室過程損鄰，造成左右190號、184號傾斜。緊鄰的192號建物目前無坍塌危險，但屋主翁太太今天向記者表示，家中有5隻貓困在裡面生死不明。新北市動保處今晚到場，從破洞的牆壁進入房內設置5個誘捕籠，盼能早日將5隻貓咪救出。
翁太太表示，昨天撤離時，家中收養不久的流浪母貓和4隻幼貓根本抓不到帶走，現在可能躲在屋內某個角落，盼市府早日確定安全後讓她回家，「真的很擔心」。雖然離開時有把飼料跟飲水準備好，但不確定他們情況還是會擔心。
新北市動保處長楊淑方今天晚間與同事一起帶著五個誘捕籠前來，用探照燈一照，果然在裡頭發現幾隻活繃亂跳的黑貓。
動保處人員在在現場指揮人員同意下，進入192建物內，設置5個誘捕籠，並放入貓罐頭，希望將五隻貓順利救出。
楊淑方表示，天氣寒冷，加上貓咪餓了一整天，應該有機會進入籠內，明天上午會再來查看，有無順利進入誘捕籠內。
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