影／三重鄰損案返家路迢迢 居民難掩落寞離開收容所
新北三重鄰損案持續災後復原中，市府協同民間專業單位今帶民眾返家確認屋況及拿家當，卻發現六張街192號建築有傾斜情況，緊急擴大撤離10戶。三重區公所今傍晚在收容所宣布，大家需在外多住一晚，不少民眾對無法返家難掩失望表情，用餐後紛紛離開收容所。
三重鄰損案今日持續清理倒塌房屋，怎料在由專業人士帶民眾返家拿家當及觀察屋況時出現不尋常跡象，其中六張街192號的門打不開，住戶說門後應該都是磚塊等，現在也不知道怎麼辦。
在三重鄰損案收容所六合市民活動中心內，有關單位也緊急應變，擴大撤離196、196-1號10戶住戶。返家拿家當民眾、擴大撤離民眾，不少人拿著大包小包到六合市民活動中心，不少民眾對於未來不確定感仍難掩焦慮及哀傷。
三重區公所傍晚也宣布，雖然民眾返家可以看到都滿安全，但因為看到六張街192號建物傾斜情況，因此必須持續監測確定安全，才能讓大家安心生活，因此遭撤離居民需要再外多住一晚，否則若184號大樓當時有人進去拿家當又倒塌，那事情就大條了，請大家再多忍受一晚就好。
原希望確認房屋安全就可以返家，不少民眾聽聞確定無法回家，難掩無奈難過之情，大家在用完晚餐後依序慢慢離場。三重區公所表示，目前最新撤離數字是74戶、182人，當中有些居民依親，有些居民則接受安置，總計安置52戶、132人，分別送至慈濟園區及附近旅館。
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