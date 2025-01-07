影／三重鄰損案返家路迢迢 居民難掩落寞離開收容所

新北三重鄰損案持續災後復原中，市府協同民間專業單位今帶民眾返家確認屋況及拿家當，卻發現六張街192號建築有傾斜情況，緊急擴大撤離10戶。三重區公所今傍晚在收容所宣布，大家需在外多住一晚，不少民眾對無法返家難掩失望表情，用餐後紛紛離開收容所。

三重鄰損案今日持續清理倒塌房屋，怎料在由專業人士帶民眾返家拿家當及觀察屋況時出現不尋常跡象，其中六張街192號的門打不開，住戶說門後應該都是磚塊等，現在也不知道怎麼辦。

在三重鄰損案收容所六合市民活動中心內，有關單位也緊急應變，擴大撤離196、196-1號10戶住戶。返家拿家當民眾、擴大撤離民眾，不少人拿著大包小包到六合市民活動中心，不少民眾對於未來不確定感仍難掩焦慮及哀傷。

三重區公所傍晚也宣布，雖然民眾返家可以看到都滿安全，但因為看到六張街192號建物傾斜情況，因此必須持續監測確定安全，才能讓大家安心生活，因此遭撤離居民需要再外多住一晚，否則若184號大樓當時有人進去拿家當又倒塌，那事情就大條了，請大家再多忍受一晚就好。