三重民宅倒塌賠償不排除對建商假扣押 協調會受災戶多理性討論

新北市三重六張街損鄰案釀鄰房1倒塌、1拆除，市府今天下午召開協調會，市府官員現場表示為確保受災戶權益，若協調不成，不排除對建商聲請假扣押；建商同意先進行銀行信託。

新北市三重區六張街建案工地開挖地下室造成鄰宅傾斜的損鄰事件 ，造成184號及190號傾斜，184號建物昨晚突然倒塌，市府決定連夜拆除瀕臨倒塌的190號，並於今天下午在三重市公所召開協調會，這兩棟9戶都出席，但面對媒體詢問多不表達意見。

會議由副市長朱惕之主持，市府相關局處代表及受災戶紛紛發言，會中主要是要討論住戶目前生活的需求及未來居住問題，至於賠償問題就待未來再協調。

據了解，建商同意提供3個月的租金補貼，以及給每戶新台幣20 萬元慰問金，至於某受災戶有承租戶，也可獲3萬元慰問金，以及押金的補助。

有官員表示，為保障住戶權益，可先行進行協調，若協調不成，市府也不排除對建商提出假扣押。另外，為確保受災戶權益，銀行代表也建議由建商提供一定金額來銀行信託。此建議也獲建商同意。

會後，住戶不願多表示意見， 建商總經理趙建勳也不願說明，僅表示，會中有初步共識，有下一個進度會再對外說明。隨後就快步離去。

朱惕之接受媒體聯訪表示，會中安排建商和受災戶做協調，市府一定會全力站在協助受災戶安全及權益的立場，住戶及租客都非常理性討論。

他表示，建商對倒塌的184號跟190號建物，願採用重建或收購等方式做賠償，也會提供受災戶慰問金，金額不便說明；也達成在銀行信託的共識，來擔保後續建商針對受災戶相關的權利的保障。

至於信託的內容，朱惕之表示，今天還未在細節上達成共識，後續將在一周內由建商、受災戶及市府法制單位共同協商信託確保的部分；並強調，站在市府的立場，會對建商保留所有一切可以用的法律方式，來確保對於受損住戶的權益保障。