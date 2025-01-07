【重磅快評】房屋鄰損頻傳 民眾若須自求多福是政府怠惰

台灣老屋多，都市更新有其必要，政府也在大力鼓勵都更，但現在不只都更，只要住家附近有新案興建，附近住戶就得提心吊膽。新北三重昨天發生建案損鄰案，回顧過往北市大直基泰案、新竹天坑案，類似施工損及鄰宅事件頻傳，凸顯台灣在推動都更過程中，在工程安全管理、住戶權益保障等面向上的千瘡百孔。

房產多半是民眾一生心血，眼見自己的家瞬間摧毀，不光是實質的財產損失，還有許多無法以金錢衡量的紀念物品與情感寄託情感的損失。更不用說後續賠償與安置過程往往冗長，造成受災戶身心俱疲。

但每次意外事件發生後總說要檢討，卻也始終無法事前防範，反映出工程安全管理缺失的根本問題。

這類事故暴露出的關鍵問題不外乎幾個，一是施工前的地質調查可能未盡完善，對於鄰房結構安全影響的評估不足。在老舊社區進行大規模開挖時，必須特別注意地質條件與周邊建物的承載能力。這不能只憑建商的「良心」或盲目相信其具備專業能力。

其次是，施工過程中的安全監測機制可能存在漏洞。即使有監測儀器的設置，但若未能即時反應或採取防護措施，都無法預防意外發生。第三是即使監測到問題，建商的工程品質管理制度與危機處理機制是否足夠。或當發現異常情況時，是否有標準作業程序可供遵循，以及是否確實執行。

偏偏以上這三個防範關鍵節點，在建商施工的過程中欠缺公正第三者的監督，因此經常是在事故發生後走訪受災戶時，這些住戶才紛紛表示，早就察覺到某些徵兆。但有了徵兆，卻沒有反映管道，或是民眾找到管道反映了之後，沒有人認真處理，等於全是無效反映。難怪類似房屋受損甚至全倒的情況層出不窮，每個案件都不會是最後一件。

至於善後，從往例即知，復原工作以及重建是條漫長道路。由於其他建商多半不願意蹚渾水，形同造成既定事實，受災戶恐怕得被迫與「肇事」的建商合建，不只是等於強迫被都更，且無從選擇建商。接下來的興建、賠償等事宜即使有地方政府介入，也都會是吵吵鬧鬧，各方權益、利益的角力。

已經有這麼多鄰損事件，這是台灣都更發展過程中的重大警示，絕對需要政府公權力介入，而且不是地方政府的責任而已。包括建案興建過程的事前偵測，政府須強化稽查力度與頻率；二是有效的善後，建商該負的責任不能逃掉。若民眾還是只能自求多福，就是公權力的怠惰。