三重損鄰案旁2棟樓被波及 結構技師分析是2原因

新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房嚴重傾斜並出現龜裂。結構技師指出，三重地質是沙土，地底不夠緊實，就容易被帶走，加上建商施工時，疑似是鑽孔鑽歪了，2原因加起來才會發生意外。

新北市結構工程技師公會理事長陳伯炤表示，三重六張路建案原本深度要開挖到8.5公尺，卻到6.4公尺時就發生意外，該基地是50公分預壘樁當擋土壁，建商施工時，要先鑽孔再插入鋼筋後灌漿凝固，疑似是鑽孔時鑽歪了，愈往下偏離愈多，或是2根預壘樁間有空隙，當空隙過大，地下水會將砂土帶進基地內，再加上三重區的土壤是沙土，地底不夠緊實，就容易把沙土帶走。且附近多為無地下室的老舊公寓，使得基地兩旁老舊公寓地基被掏空。

居民表示在2天前，周邊公寓已出現徵兆，面向基地右邊的公寓已有較大傾斜、牆壁龜裂、下瓷磚雨，因公寓後方仍有其他房屋，才有機會「拉住它」，不至於發生傾倒，但現在也不適合居住。而面向基地左邊的公寓為較扁的建物，因地基已空，後面又無房屋「拉住」，才會瞬間坍塌。

至於周邊鄰屋該如何補強，陳伯炤說，傾斜度過大的公寓只能拆除重建，其他周邊的公寓須先檢視是否出現傾斜，若無傾斜，可在掏空的部位填灌水泥砂漿，防止掏空面積擴大。

陳伯炤說，現在很多小基地建案，大多是危老建物，也是比較容易出事的案例，原因是基地小卻蓋太高挖太深，鄰房之間距離很近，內政部為鼓勵民眾早點重建，即使只有1、2戶也會有容積獎勵，設計出來的房屋都是瘦瘦高高的，耐震不好，開挖地下室也不好，延伸出「紙片屋」。

陳伯炤指出，建案基地面積小，不論是排樁，或是把柱子放在連續壁上都不好，實際上設計、房屋的高度寬度比不能太大，地方政府都很苦惱，且施工案子一多，建商素質也不一定好，也是需要擔憂的問題之一。