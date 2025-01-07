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「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去，一測才發現有傾斜狀況。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去，一測才發現有傾斜狀況。記者李成蔭／攝影

新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去，一測才發現有傾斜狀況，市府及公所憂心會再有倒塌情況，緊急停止開挖，並擴大撤離196、196-1號共十戶。

三重區六張街民房傾斜事件持續做後續整理及相關措施，部分居民今陸續在專業技師及市府人員陪同下返家拿家當，而當中原最傾斜透天隔壁的192號是最早一批強制撤離的，稍早好不容易能有機會返家，沒想到鐵門進不去；經專業測量人員確認，發現房屋有微幅傾斜情況。該戶居民感嘆，本來就要能回家拿家當，沒想到現在家門打不開。

三重區六合里長許萬金表示，機具在挖掘傾倒房屋時，發現地基有不穩，現在就怕有骨牌效應，造成第二次倒塌，因此已經暫停作業，並擴大撤離196、196-1號共十戶，192號對面的215號晚上也不能再居住了。現在總計周圍撤離超過70戶以上。

在發現有傾斜情況後，稍早新北工務局、新北土木技師公會、新北建築師公會、三重區公所等人也緊急召開會議，並評估狀況在安全情況下盡速帶民眾返家拿回家當。

新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去，一測才發現有傾斜狀況。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去，一測才發現有傾斜狀況。記者李成蔭／攝影

新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去，一側才發現有傾斜狀況，測量人員小心翼翼確認。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去，一側才發現有傾斜狀況，測量人員小心翼翼確認。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去。記者李成蔭／攝影

新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜。圖為周邊情況示意圖。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜。圖為周邊情況示意圖。記者李成蔭／攝影

市府及公所憂心三重區六張街會再有倒塌情況，緊急停止開挖，並擴大撤離196、196-1號共十戶，里長說明情況。記者李成蔭／攝影
市府及公所憂心三重區六張街會再有倒塌情況，緊急停止開挖，並擴大撤離196、196-1號共十戶，里長說明情況。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去，一側才發現有傾斜狀況，測量人員小心翼翼確認。記者李成蔭／攝影
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成右側184號、左側190號紛紛倒塌或傾斜，周圍也預防性撤離，但傾倒戶隔壁192號發現家門變形進不去，一側才發現有傾斜狀況，測量人員小心翼翼確認。記者李成蔭／攝影
在發現又有傾斜情況後，稍早新北工務局、新北土木技師公會、新北建築師公會、三重區公所等人也緊急召開會議，並評估狀況在安全情況下盡速帶民眾返家拿回家當。記者李成蔭／攝影
在發現又有傾斜情況後，稍早新北工務局、新北土木技師公會、新北建築師公會、三重區公所等人也緊急召開會議，並評估狀況在安全情況下盡速帶民眾返家拿回家當。記者李成蔭／攝影

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