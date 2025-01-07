三重公寓鄰損倒塌 新北檢分案調查是否違反建築術成規

新北市三重區新建案「莘聖沐光居」因開挖地基造成兩側40年屋齡老屋傾斜龜裂，右側建物昨晚突然倒塌，左側建物也因傾斜嚴重，遭連夜拆除確保安全。新北地檢署對此已剪報分案，朝違反建築術成規等罪嫌偵辦，查明建商莘聖建設及營造廠商相關刑責。

位於新北市三重區六張街的「莘聖沐光居」，為一基地僅97坪的危老都更案，原規劃興建地上9層、地下2層共16戶。昨天施作挖地基時，於6.4公尺深度疑似出現地基掏空，造成兩旁40年屋齡老舊公寓傾斜。新北市工務局雖然緊急灌水、灌漿試圖穩定結構，不料晚間右側184號鄰宅突然倒塌，新北市府連夜撤離疏散無家可歸的106戶、274位周遭住戶。

據了解，該建案因左右鄰房均無地下室，建商疑似在未使用連續壁工法，直接以排樁工法開挖地基，加上該處屬鬆軟砂質地形，造成兩側鄰宅地基遭掏空，與外界用以比較，發生在2023年的台北市「基泰大直」鄰損案，使用連續壁卻違法施工並偽造相關監測數據不盡相同。

同時今天也傳出，莘聖建設疑似為資本額僅2200萬元的「一案建商」，負責人、董事長為張惠玲，總經理為趙建勳，未來面對居民求償恐有疑慮。