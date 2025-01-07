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三重民宅倒塌慰問金「保密到家」傳6位數 建商贈允信託防脫產

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會。記者葉德正／攝影
新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會。記者葉德正／攝影

新北市三重「莘聖沐光居」建案，導致兩旁建物傾斜或倒塌，今天市府與建商莘聖建設、受災戶在三重公所舉行說明會，建商在會議中指出，各界雖對他們資本額數字有質疑，但一定會比照先前的案例賠償，並允諾透過信託方式，誠心誠意處理這起事故。

建商今天也致贈屋主與租客慰問金，雖然金額保密到家，但據了解，一戶慰問金約20萬元，租客則有3萬元的慰問金。

房屋毀損的住戶今天與建商莘聖建設今天在三重區公所舉行說明會，會議不開放媒體入場，不過會議沒有外界想像中的火爆，每位屋主與租客都在會場上理性說明自己的訴求。

190號1樓租客在會議上指出，有些硬碟資料無法量化，到底這些費用要怎麼計算？184號租客也說，目前偏向補助與補償屋主，但者兩棟有很多租客，權益也應該受到保障。

184號1與2樓工廠則在會議上指出，建商應拿出當初預售的銷售部份收入賠償，或作為基金等方式，才不會讓他們求償無門。

建商代表趙建勳面對記者提問，強調會再確認下一步後，再對外說明，不過據透露，他在會議上，提出許多允諾，公司將願意幫租客找租屋處，並提供家電，另外也會負擔3個月租金，相關財損賠償都可以討論，另也願意協助支付押金等。

至於工廠部分，他也在會議允諾，如果要繼續營業，會協助購買相關器具，並提供相關場所，與營業稅等稅金。

趙也在會議結束後，發放每戶20萬元的慰問金，租客也有3萬元，不過市府不願證實相關金額正確數字。

會中官員也指出，目前184號5樓還有房貸，建商對於這些項目，也應該協助處理；建商則表示，會再銀行協商看看。

朱惕之會後受訪表示，這次三重民間建案鄰損，市府會站在民眾立場，全力協助。

目前損害賠償部分，朱惕之說，建商以表達願意收購或重建方式賠償，另外年關將至，民眾很多衣服埋在下面，建商提供慰問金。

目前建商與住戶也達成共識，會以信託方式單被未來損害賠償的履行，今天是第一次開會，細節尚未確認，會請相關法制單位協助，市府也會進一切法律方式，確保受災戶權益。

至於其他未倒塌住戶相關損害，朱惕之說，會請技師公會與建築師公會協助，也要要求建商鑑定，若確認是施工造成，該賠償就要賠償。

住戶洪先生說，目前廠商對於他們的要求，都有正面回覆，希望市府能夠協助監督，避免這些承諾最後跳票。

住戶張先生則說，今天只是這起事件的開始，後續還有很多細節要談，但確實有收到建商慰問金，金額他不願透露。

新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會，建商現場發放慰問金。記者葉德正／攝影
新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會，建商現場發放慰問金。記者葉德正／攝影
新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會，副市長朱惕之對外說明。記者葉德正／攝影
新北市府今天協助舉行三重民宅倒塌案說明會，副市長朱惕之對外說明。記者葉德正／攝影

三重民宅倒塌

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