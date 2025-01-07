三重建案開挖地下室突坍塌 專家曝恐「1疏失」釀禍

新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房嚴重傾斜並出現龜裂。專家表示，因三重區地質條件相當差，是康熙年間的台北湖淤積形成土地，地質鬆軟一有空隙就會有地下水滲入，因此地下室一定要用連續壁並打至少地下室2倍深，才夠穩固，恐怕施工設計時未能了解如此差的地質條件，才會釀禍。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，三重的地質條件相當差，靠近地表5公尺內的淤積物都是鬆沙，是康熙年間的台北湖沉積，算是很新的沉積地形，且充滿地下水，沙與沙之間都是水，若破壞這個平衡，水就會從空隙鑽進來。

李錫堤說，這種軟弱的地形就應該要用連續壁來施工，假如要蓋2層樓地下室，就需要打2倍，達4層地下室高度的混凝土連續壁，才會夠穩固，不過看新聞報導這次只有打樁。

李錫堤表示，打樁適合在土質較硬且地下水位較低的地質環境底下，而跟樁之間有空隙，因此在三重這樣地形環境下，就容易有水跟沙從縫隙之間從地底湧上來，間接帶動掏空旁邊旁邊土壤，讓範圍慢慢愈擴愈大。

李錫堤說，打樁價格較便宜且施工較快速，三重的案件可能是施工單位在一開始未分析清楚地質狀況，才會採取打樁方式，推測因此釀禍。