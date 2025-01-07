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三重損鄰案2棟樓被「強制都更」 建築師公會估重建費近4千萬
新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，被迫「強制都更」。新北市建築師公會鑑定委會顧問陳進生推估，右側184號拆除重建費用估2159萬、左側190號拆除重建費約1390萬，若加上屋內財損，推估損失至少破4000萬。
建商蓋房子，卻讓隔壁無辜受害，一夕之間家園毀了，只能暫時接受安置，等待家園重建。出包的建案「莘聖沐光居」是莘聖建設成立5年來獨立建造的第一案，沒想到一起步就出情況，外界關注建商能否扛起善後龐大的財損。
新北市長侯友宜昨晚有趕赴三重工地意外現場，侯當面要求建商必須負起全責。侯表示，市府一定會捍衛、守護民眾權益，追究業者責任，要求建商負起損害賠償責任。
新北市建築師公會在事發後，持續派員坐鎮現場，今天下午也陪撤離住戶返家取物。新北市建築師公會鑑定委會顧問陳進生也協助推估財損，陳進生表示，右側184號5層樓老公寓建物拆除重建費用估2159萬、左側190號合法建物3層樓拆除重建費約1390萬，若加上屋內財損，推估損失至少破4000萬。
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