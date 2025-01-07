三重損鄰案2棟樓被「強制都更」 建築師公會估重建費近4千萬

新北三重區六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，被迫「強制都更」。新北市建築師公會鑑定委會顧問陳進生推估，右側184號拆除重建費用估2159萬、左側190號拆除重建費約1390萬，若加上屋內財損，推估損失至少破4000萬。

建商蓋房子，卻讓隔壁無辜受害，一夕之間家園毀了，只能暫時接受安置，等待家園重建。出包的建案「莘聖沐光居」是莘聖建設成立5年來獨立建造的第一案，沒想到一起步就出情況，外界關注建商能否扛起善後龐大的財損。

新北市長侯友宜昨晚有趕赴三重工地意外現場，侯當面要求建商必須負起全責。侯表示，市府一定會捍衛、守護民眾權益，追究業者責任，要求建商負起損害賠償責任。