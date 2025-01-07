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三重建案鄰宅倒塌疏散162人 住保會呼籲重建由建經公司管理

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中，怪手持續將殘骸挖出運走。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中，怪手持續將殘骸挖出運走。記者曾原信／攝影

新北市三重倒塌的「莘聖沐光居」，建商莘聖建設於2020年7月成立，資本額2200萬元，該建案是這間年輕公司第一個獨立開發的建案，但卻造成兩邊住宅坍塌，外界擔憂建商財務和工程管理能力，住保會呼籲需透過建經公司管理，保障住戶權益。

住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，莘聖建設建商資本額不高，令人擔憂其是否有足夠資源完成重建後續工程。建議住戶可尋求第三方公司例如建築經理管理公司和財務管理公司介入監督，確保地主和住戶的權益，並加強工程和資金管理。

他表示過去處理過爛尾樓的案子，幫助住戶成立自救會，共同商討後續處理方案，例如如何將爛尾樓轉賣給其他建商接手。

吳翃毅說，三重坍塌案引入建築經理管理公司，可預防建商倒閉問題，建經公司可協助管理工程款項，進行階段性查核和驗收，確保工程品質和資金運用透明化，並也可在建商無法履約時，協助續建或完工。

吳翃毅表示，而關於錢的部分，由於房屋已經坍塌，目前仍有價值就剩土地，每個建案的土建容分配和契約內容都不同，需仔細了解地主和建商間協議及土地現在是否已被擔保等細節，才能提供更精準協助。

他表示住宅消保會可提供免費諮詢，並協助安排銀行、律師和營造廠商等專業人士，協助分析案件尋求解決方案。目前須了解受災住戶是否需要協助，表示住保會可免費提供專業諮詢，協助住戶保障權益。

三重民宅倒塌

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