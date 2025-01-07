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三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，下午兩點左右周邊居民返家，由於仍斷電，施先生一家持手機打開手電筒返家拿重要物品。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，下午兩點左右周邊居民返家，由於仍斷電，施先生一家持手機打開手電筒返家拿重要物品。記者曾原信／攝影

新北市三重區六張街一處建案昨晚因開挖地下室，導致兩側民宅傾斜龜裂。新北市府昨天晚間欲拆除190號房屋，但晚間8時45分許，右側傾斜的184號鄰房卻突然倒塌周邊12棟共66戶220人緊急撤離。今下午兩點左右，現場工程人員判斷周邊民宅暫無危險，暫時停工，供周邊遭影響住戶回家取物。

住在周邊194巷2弄的施先生一家人摸黑進入家中，在有限的時間內趕緊拿走值錢物品，施先生表示，倒塌力量之大，家中後門也扭曲變形，不過在倒塌時幸好已經撤離，家人都平安。

新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，下午兩點左右周邊居民返家，由於仍斷電，居民持手機打開手電筒返家拿重要物品。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，下午兩點左右周邊居民返家，由於仍斷電，居民持手機打開手電筒返家拿重要物品。記者曾原信／攝影

新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，下午兩點左右周邊居民返家，拿走家中重要物品。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，下午兩點左右周邊居民返家，拿走家中重要物品。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，下午兩點左右周邊居民返家取物。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，下午兩點左右周邊居民返家取物。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，周邊受影響民宅外牆架設監測儀器，避免災情再擴大。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致184號民宅倒塌，今天拆除持續進行，周邊受影響民宅外牆架設監測儀器，避免災情再擴大。記者曾原信／攝影

三重民宅倒塌

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