大直、新竹到三重損鄰案頻傳 土木技師曝營建業一困境

新北三重昨天發生建案損鄰案，回顧過往北市大直基泰案、新竹天坑案，類似施工損及鄰宅事件頻傳，北市土木專家點出，全台目前營建業技術工與相關專業廠商處於「非常缺」的困境，並認為應提升營建業待遇、強化技職教育體系的人才培育，未來才有國家隊。

台北市土木技師公會理事長莊均緯指出，都會區許多建商的建造規模大，會找有經驗且風險意識高、品質佳的第一線開挖協力商，這些廠商的價格較高，也會選擇具規模的基地施作；在工地多、一線開挖協力商接案大都飽和情況下，部分新建案只能找到願意施作的甚至第三線經驗或新投入的施工廠商等，施工廠商具有優劣之別。

莊均緯說，部分新建案的協力廠商可能經驗不足、風險意識或緊急應變能力較為薄弱，開挖施工中若有瑕疵恐無法判斷，或於發生災害前有跡象卻未能及時應變。工地現場風險高，相關人員專業度不足、風險意識不高，當發生災害時，就會發生很大問題。

他認為，全台灣如此嚴重缺工，政府應正視問題，思考如何制度化去增加相關技術工或培訓更多專業人才願意投入，也要有扶植及鼓勵政策。

莊均緯表示，在學校端，一是教導災害與災變等工程、法律、倫理面相關觀念，二是技職技術於大學課程上較為缺乏，目前大多強調在規畫設計、營建管理等面相，政府還是要多鼓勵或補助技職教育體系，強化專業技術人才，未來他們才能在現場運用所學，例如如何看建築圖說、配筋圖說、開挖安全、模板支撐與鋼筋等實務相關技術，更重要是要讓他們在工作、待遇等各方面，備感專業及尊嚴。

他坦言，工地施工辛苦，薪資結構也很重要，政府一直鼓勵、輔導科技業，反觀土木、建築等營造業大部分都是懲罰，較少鼓勵，因此建議政府針對國家基礎建設的技術紮根，不只要有棒子，也要有蘿蔔的鼓勵政策，提升整個營建業、技職體系，以後才有辦法去打國家隊，讓國人重拾對營建業的信心。

莊均緯說，如果國內對技職體系人才不足以培育，那就得借重外來的專業技術工，移工政策更顯重要，現今全世界都在搶才，政府的留才政策顯得非常重要。

至於因應前年大直基泰案，北市修訂損鄰規則納入第三方專業單位認定機制。莊均緯表示，各地方政府目前既有損鄰規則，北市新制納入第三方是在建商與住戶間一個判斷的角色，由專業公會來第一時間公正判斷事件是否與施工有關，較為客觀，而非由施工單位等做第一時間上的安全判斷。

莊均緯說，新北市損鄰規則是依照列管與非列管範圍，開挖深度4倍範圍是建商要去做現況鑑定，若範圍內有損鄰戶，該筆費用就是要由建商、營造廠支付，4倍範圍外就要由住戶舉證。

他認為，新北或許可以考量比照北市納入第三方專業單位機制，把施工廠商、建商與住戶間的爭議，透過第一時間第三公正單位初判，可能可以解決大部分爭議，部分無法解決再進行後續程序上的爭議處理，也是不錯的方式。