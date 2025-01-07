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圖輯／新北市三重民宅倒塌 拆除作業持續進行

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中。記者曾原信／攝影

新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房嚴重傾斜並出現龜裂，盡管市府緊急採取穩固措施，但右側鄰房卻在昨晚無預警倒塌，最終市府決定對兩棟危樓進行全面拆除，上午持續進行拆除作業。

新北市府昨天晚間欲拆除190號房屋，但晚間8時45分許，右側傾斜的184號鄰房卻突然倒塌，周邊12棟共66戶220人緊急撤離，今天上午拆除工作持續進行，並且新北市土木技師公會之專業人員也到場勘查。下午兩點三十分該工地鄰損協調會將於於三重區公所舉行。

新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，有居民拿著行李物資，想著下一步該怎麼走。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，有居民拿著行李物資，想著下一步該怎麼走。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中，怪手持續將殘骸挖出運走。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多居民家當還未來得及撤出，掩埋在瓦礫堆中，怪手持續將殘骸挖出運走。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，可從高點看出整棟民宅一夜之間化為烏有。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，可從高點看出整棟民宅一夜之間化為烏有。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多民眾圍觀譁然，路邊的小狗對現場聚集的人群感到好奇。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，許多民眾圍觀譁然，路邊的小狗對現場聚集的人群感到好奇。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，周邊圍起封鎖線，並且有土木技師對周邊房屋進行檢查。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，周邊圍起封鎖線，並且有土木技師對周邊房屋進行檢查。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，周邊圍起封鎖線。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，周邊圍起封鎖線。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，新北市土木技師公會理事長賴建宏（中）到場關切。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，新北市土木技師公會理事長賴建宏（中）到場關切。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行。周邊民宅防火巷也堆滿倒塌時噴濺出的石塊磚瓦。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行。周邊民宅防火巷也堆滿倒塌時噴濺出的石塊磚瓦。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，土木相關技師也於週邊量測，確認旁邊建物狀況。記者曾原信／攝影
新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，導致右側184號民宅倒塌，今天上午拆除持續進行，土木相關技師也於週邊量測，確認旁邊建物狀況。記者曾原信／攝影

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