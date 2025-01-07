圖輯／新北市三重民宅倒塌 拆除作業持續進行
新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房嚴重傾斜並出現龜裂，盡管市府緊急採取穩固措施，但右側鄰房卻在昨晚無預警倒塌，最終市府決定對兩棟危樓進行全面拆除，上午持續進行拆除作業。
新北市府昨天晚間欲拆除190號房屋，但晚間8時45分許，右側傾斜的184號鄰房卻突然倒塌，周邊12棟共66戶220人緊急撤離，今天上午拆除工作持續進行，並且新北市土木技師公會之專業人員也到場勘查。下午兩點三十分該工地鄰損協調會將於於三重區公所舉行。
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