三重倒塌案…五隻貓沒帶走 撤離戶急在封鎖線外等待

新北三重預售案施工挖地下室過程損鄰，造成左右190號、184號傾斜。緊鄰的192號建物目前無坍塌危險，但屋主翁太太今天回到現場，焦急在封鎖線外等待，她表示，昨天撤離時，家中收養不久的流浪母貓和4隻幼貓根本抓不到帶走，現在可能躲在屋內某個角落，盼市府早日確定安全後讓她回家，「真的很擔心」。

翁太太說，他們在這邊住了40-50年，以前是在這邊做鐵工廠，但因為產業外移，大多都到對岸去了，現在就她跟家人一起居住。

翁太太說，昨天聽到很大聲響後，隔壁房子開始傾斜，全家人趕緊撤離到市府安排的汽車旅館去住。家中有一隻五個月前自己跑進來的母貓，還有4隻剛出生不久的小貓，因為貓還不親人，撤離當下根本無法抓不到帶走。

翁太太說，雖然離開時有把飼料跟飲水準備好，但不確定他們情況還是會擔心，她今天就是回來看看是否有貓咪的身影，也盼相關單位盡速確認與否，讓她能夠早日進去確認他們平安。