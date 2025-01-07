新北三重建案損鄰事件 慈濟助23戶安置

慈濟基金會今天表示，新北三重建案基地損鄰事件，截至上午8時，慈濟協助其中23戶64人安置於慈濟三重靜思堂，後續將與政府單位保持密切聯繫，共同協助受災民眾度過難關。

新北三重六張街建案基地損鄰事件，慈濟基金會發布新聞稿表示，由於受災戶眾多，附近飯店收容空間不足，新北市府尋求慈濟基金會協助，三重區慈濟志工接獲通報後，立即協調三重靜思堂開放收容，並動員志工緊急投入關懷行動。

慈濟表示，根據新北市政府社會局最新統計，截至今天上午8時，此次事件受災撤離總計64戶、162人。其中23戶64人安置於慈濟三重靜思堂，19戶48人安置於名爵汽車旅館，其餘22戶50人選擇依親。

面對家園損毀突如其來的變故，慈濟北區總務處人員與志工通力合作，除了提供臨時安置場所，更貼心考量長者需求，視庫存情況提供福慧床，讓年長者能獲得較為舒適的休息環境。

慈濟表示，三重區志工立即編組動員來到園區，協助受災居民報到，逐一登記入住名單，備妥相關物資及民生盥洗用品等，志工也準備環保毛毯提供給災戶使用。

慈濟基金會執行長顏博文、副執行長張宗義及熊士民、副執行長劉效成等一行清晨前往三重靜思堂關心，了解現況並指示後續援助方向。慈濟基金會表示，將與政府單位保持密切聯繫，共同協助受災民眾度過難關。