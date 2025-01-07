「莘聖」施工出包釀大禍 建築師公會理事長：通報和處理有延遲

新北三重預售案「莘聖沐光居」施工挖地下室過程損鄰，造成左右兩棟房子傾斜並火速開拆，民眾一夕間失去家園。新北市建築師公會理事長汪俊男說，施工事故一般都有些前期徵兆可以預判，若應變得宜能減災，初步來看，通報和處理應有延遲。

新北三重工地損鄰案意外，出包建案為「莘聖沐光居」，按實價登錄資訊，預售建案一坪約賣60萬，預計2027年6月完工，大多是兩房型，目前已全完銷。建商雖說會負起責任，但善後作業棘手，外界擔憂建商善後能力是否足夠，也有人建議，建商後續可跟被害人談合建。

對此，汪俊男說，16戶預售屋消費者亦有基本權益，後續如何處理尚需取決於建設公司與受災戶、消費者協商，今天下午2點30分在公所就會有一場協調會，建築師公會代表張紘聞理事也會到場參與協助。

外界關注為何會發生這起事件，是不是哪個環節有瑕疵？汪俊男說，該基地僅60、70坪，基地面積較小，施工條件及工法選擇有限，該案使用的是排樁工法，加上當地土質條件、地下水位高等，都是環環相扣的考量因素。

建商莘聖建設人員昨提到，去年有做地下水位監測，當時位置在4至6公尺深，但6日作業約5公尺左右出現狀況，外界質疑監測作業、應變能力是否合格，及施工過程發現異常時，做了哪些危機處理？

汪俊男說，施工前置作業、過程，必須隨時監測、觀測地下水位變化，也必須對鄰近建物進行調查,，或必要性安全支撐處理，通常工地事故前，現場會有一些預警的徵兆可預判，該案可能是錯過處理時機，通報和處理恐有延遲，這部分市府及公會會再釐清。

「莘聖沐光居」起造人為莘聖建設公司，建造人事陳家慶建築師事務所，承造人璿灃營造公司。汪俊男說，營造端也是重要角色，案主是委託專業營造廠協助，璿灃營造有限公司也有一些案件實績，但縱使有經驗，不代表對基地環境夠嫻熟。