莘聖建設首案就致民宅倒塌 預售期曾有解約轉手漲百萬

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聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三重六張接鄰損案，目前展開清理中。記者葉德正／攝影
三重六張接鄰損案，目前展開清理中。記者葉德正／攝影

三重六張街建案致周圍兩樓倒塌及傾斜，外界也關注該建案及建商情況，據新北市府及內政部相關資料，該建案「莘聖沐光居」是莘聖建設成立5年來第一案，沒想到就出情況，而該建案平均一坪約60萬元，已完銷，不過當中也曾有戶解約，不到一個月總價又飆升百萬賣出。

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，昨晚右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌，並壓到190號鄰房，兩房確定「沒救」，怪手晚間無情開挖，讓不少不能返家的民眾聲淚俱下。外界也開始追原施工建案情況及建商相關背景。

據一旁倒塌民宅民眾指出，當地空氣好，也有公園等設施，生活機能充足，而住家旁建案本來是做幼兒園，後來改做加工業，最近則是在做老屋重建，但沒想到這一施工，家就這麼毀了。

工務局資料顯示，該建案預計打造1幢1棟，地上9層、地下2層，總共16戶，起造商莘聖建設總經理趙建勳昨在現場相當低調，但也強調都有協助安置，也一定會負起責任幫居民重建家園，只是細節還要協調。

據新北市府及內政部實價登錄等相關資訊，該建案為「莘聖沐光居」，預售建案一坪平均約60萬元，價格區間從一坪54萬元至64.1萬元，全都為2房1廳1衛格局，預計2027年6月完工。

「莘聖沐光居」目前已全完銷，不過當中有一戶A8棟0號曾於2024年5月解約，但不到1個月又賣出，成交價從1749萬增加至1885萬元，多了136萬元，該建案戶數少，看來十分搶手。

外界也憂心建商是否有賠償能力，據經濟部商工登記資料查詢，莘聖建設2020年7月設立，張惠玲為負責人暨董事長，趙建勳為監察人暨總經理，「莘聖沐光居」是莘聖建設第一個獨立興建的建案，資本額2200萬元。公司成立僅5年，在2年前才推出第一個建案「莘聖沐光居」。

三重六張街目前仍持續開挖及整理中，不少居民返回後相當難過，面對馬上要過年及財產損失不知如何是好，而今日也預計建商會與住戶開協調會談未來重建事宜。

「莘聖沐光居」目前已全完銷，不過當中有一戶A8棟0號曾於2024年5月解約，但不到1個月又賣出，成交價從1749萬增加至1885萬元，多了136萬元，該建案戶數少，看來十分搶手。圖／取自內政部實價登錄網
「莘聖沐光居」目前已全完銷，不過當中有一戶A8棟0號曾於2024年5月解約，但不到1個月又賣出，成交價從1749萬增加至1885萬元，多了136萬元，該建案戶數少，看來十分搶手。圖／取自內政部實價登錄網
新北三重六張街一處建案開挖地下室，導致基地兩邊40年屋齡的鄰屋傾斜龜裂，基地左側第一棟四層樓高透天厝傾斜最嚴重，牆壁出現裂縫、破洞。圖為鄰房未倒塌前。記者李成蔭／攝影
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三重六張街鄰損案，目前危險建物已經拆除，正在清理中。記者葉德正／攝影
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三重民宅倒塌 住戶 建案 老屋 財產

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