三重鄰損住戶急逃命…拿神主牌被阻 工務局：將造冊認領

新北三重六張街一處建案開挖地下室，昨造成兩旁建物傾斜，住戶急忙逃命，不少貴重物品，甚至是神主牌等都來不及拿，全被埋在瓦礫堆中。新北市工務局長馮兆麟今天說，會將所有廢棄物放到臨時專屬的暫置場，再通知住戶前往，有價物品也會造冊，請住戶領回。

昨天鄰損案事發進程超快，許多民眾緊急逃離家中，不少財物跟貴重物品都來不及拿，甚至有人想拿神主牌都被阻止。

今天有部分住戶返回現場查看，有住戶說，昨天急跑出家門，根本沒有帶夠禦寒衣物；但也有住戶說，命還是比較重要，還好有先撤離，損失的再想辦法就好。

馮兆麟說，昨天住戶要進去，但基於安全無法通融，目前執行完畢的廢棄物，都已經運到專屬的暫置場，並設置相關監視器全天掌握，會再通知住戶前往，有價部分也會造冊請住戶領回。