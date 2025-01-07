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三重鄰損住戶急逃命…拿神主牌被阻 工務局：將造冊認領

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重六張街鄰損案，目前危險建物已經拆除，正在清理中。記者葉德正／攝影
三重六張街鄰損案，目前危險建物已經拆除，正在清理中。記者葉德正／攝影

新北三重六張街一處建案開挖地下室，昨造成兩旁建物傾斜，住戶急忙逃命，不少貴重物品，甚至是神主牌等都來不及拿，全被埋在瓦礫堆中。新北市工務局長馮兆麟今天說，會將所有廢棄物放到臨時專屬的暫置場，再通知住戶前往，有價物品也會造冊，請住戶領回。

昨天鄰損案事發進程超快，許多民眾緊急逃離家中，不少財物跟貴重物品都來不及拿，甚至有人想拿神主牌都被阻止。

今天有部分住戶返回現場查看，有住戶說，昨天急跑出家門，根本沒有帶夠禦寒衣物；但也有住戶說，命還是比較重要，還好有先撤離，損失的再想辦法就好。

馮兆麟說，昨天住戶要進去，但基於安全無法通融，目前執行完畢的廢棄物，都已經運到專屬的暫置場，並設置相關監視器全天掌握，會再通知住戶前往，有價部分也會造冊請住戶領回。

三重民宅倒塌 住戶 廢棄物 建物

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