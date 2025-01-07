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三重預防性撤離住戶何時可返家？新北工務局給答案

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重六張接鄰損案，目前展開清理中。記者葉德正／攝影
三重六張接鄰損案，目前展開清理中。記者葉德正／攝影

新北三重六張街一處建案開挖地下室，昨造成兩旁建物傾斜，其中一戶倒塌。新北市總計撤離總計撤離64戶、162人，年關將近，預防性撤離住戶何時可返家，新北市工務局長馮兆麟表示，目前兩棟危險建物已經拆除，其他周邊建物今天上午會請土木技師展開檢視，確認安全無虞，就能讓民眾返家。

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，昨晚右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌，190號也已緊急拆除完畢。

馮兆麟說，目前應變小組主要工作是先做搶災、搶險，後續責任釐清，會跟工會一起調閱相關監測與施工資料，並會同專家學者意見確認。

馮兆麟說，昨天監測184號、190號兩棟建物嚴重傾斜，雖然緊急注水、填土，希望平衡壓力，但184號卻倒塌，經過緊急調度機具，目前兩側建物都已經拆除，屬於安全狀態，目前在周遭設置的監測點，目前都還算穩定。

馮兆麟說，今天早上會與土木技師針對周邊建物逐棟去內部檢視，如果安全無慮，會讓預防性撤離住戶順利回家。

由於昨天190號建物傾斜較嚴重，為何184號先倒，馮兆麟說，兩側都非常嚴重，只是外表上，室外監測看起來190號嚴重傾斜。

至於建商有無依照相關SOP，馮兆麟表示，相關建物調查都會做，但是不是肇事原因，還要查相關資料判斷，任何外界意見都會參考，調查結果會再向各位報告

新北市土木技師公會理事長賴建宏說，兩側建物都是這起案件保護對象，崩塌原因到底是涉及地下室開挖工序，還是抽水、降水過程有無異常訊號，都是調查重點。

周邊住戶部分，賴建宏說，今天早上第一時間會請專業技師配合管線單位逐一建物，持續配合監測系統、趨勢性量測與科學數字化分析綜合研判，提供工務局讓居民何時可以安全返家決策的討論。

三重六張接鄰損案，目前展開清理中。記者葉德正／攝影
三重六張接鄰損案，目前展開清理中。記者葉德正／攝影

三重 三重民宅倒塌 住戶 崩塌

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