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影／三重坍塌戶急逃 冷氣團來襲身上僅一件外套「不知怎過年」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
洪先生指著已經化為烏有的房子相當無奈。記者葉德正／攝影
洪先生指著已經化為烏有的房子相當無奈。記者葉德正／攝影

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，昨晚右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌，住在倒塌戶5樓的洪先生說，昨天早上大家都說另外一邊會倒，怎麼知道是自己這棟先倒，昨天急跑出家門，根本沒有帶夠禦寒衣物，這個年不知該怎麼過。

洪先生說，昨天早上9點多，聽到消防車的聲音，他從樓上看下來，也看到里長跟一些民意代表在下面，他下來後，才知道隔壁建案因挖地下室，導致兩邊房子有裂開，要大家趕快撤離。

洪先生說，昨天早上是另外一側房子傾斜較嚴重，大家都說左側那邊可能會倒塌，誰知道晚上接到巡守隊大隊長電話「你們家倒了」，他才嚇得趕緊從安置旅館跑回來查看。

洪先生說，昨天早上他早上叫妻子跟兒子下來撤離，但想到家中有很多貴重物品沒拿，最重要最近冷氣團來襲，他身上只有一件外套，但整棟樓都封鎖了，根本回不去。

洪先生說，他是台中人，來到三重與蘆洲經40多年，原本隔壁建案是做幼兒園，後來改做加工業，這附近空氣好，公園等設施多，買菜也非常方便，沒想到家就這麼毀了。

「過年後倒我還比較能接受。」洪先生說，過年前弄這一齣，他真的無法接受，家裡有許多東西都來不及撤，房間冷氣機也是6月剛換，真的不知要怎麼過年。

三重 冷氣團 房子

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