三重民宅倒塌全面拆除 受災戶「損失近千萬」痛哭：東西全沒救了

新北市三重區六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂。市府持續灌水、混凝土試圖應急穩固，仍止不住鄰房持續傾斜，市府昨（6日）晚欲拆除190號房屋，不料晚間8時45分許，右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌。整起意外總共撤離12棟共66戶220人。

一名受災戶在Threads發文表示，由於建商開挖地下室時，把洞挖得太大太深，導致大樓傾斜30度，變成危樓不能進入，門也已經變形，預估損失將近千萬。原PO指出，房子裡面的所有東西都拿不出來，只能請消防人員進去幫忙拿神主牌位，並表示有上百件的衣服、包包、鞋子，價格上萬元的化妝品和全套小說，以及從小陪伴自己長大的娃娃，一夕間化為烏有。

原PO透露，「得知裡面的東西都沒救之後，打給家人哭很久，怨自己很無能為力的那種哭泣」。原PO也說，媽媽是全家人裡面損失最慘重的，家中擺放大量的畫作和畫材，「現在全都沒了，剩下照片跟記憶」，也說「藝術領域的失去這些，等於失去她的半條命」，並在文末表示，「而導致這場悲劇的建商，我一定會要你們付出代價」。

據了解，新建大樓致周圍民宅受損已非首例，三重去（2024）年2月27日在福隆路就有發生類似案例。專家說，三重地質的確存在沙層影響，施工本來就要特別注意，加上倒塌鄰房屋齡較老，基礎深度也較淺。