驚惶難眠夜 周邊撤離住戶返回三重現場憂「怎麼過年」

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，昨晚右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌，市府與廠商緊急拆除兩邊建築，昨日撤離民眾今天上午陸續返回查看，住在倒塌房屋後方的鄭小姐想到昨晚坍塌仍餘悸猶存，隔壁182號的劉小姐也擔憂家裡遭牽連，不知該怎麼過年。

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，晚間右側房屋在拆除前坍塌，市府連夜拆除兩側建物，昨整起意外總共約撤離12棟共66戶220人。

撤離住戶鄭小姐說，她就住在坍塌房屋後方一樓，昨天原本他們不是撤離戶，不過晚間8、９點，聽到碰的一大聲，她一開始還不知道發生什麼事情，後來人來敲她的門，她才知道前面的房子倒了，嚇得緊急撤離跟兒子住，什麼東西都沒帶走。

鄭小姐說，今天上午來看看情況，希望能夠早日協助他們有個安心的家。