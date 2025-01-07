快訊

光陽搶不回龍頭但奇襲Gogoro 三陽今年繼續笑看戰局？

他氣LINE這些功能「完全不需要」！網100%點頭：會爆音嚇死超討厭

台積電ADR暴衝！台積電開1,150元 台股早盤漲逾300點

驚惶難眠夜 周邊撤離住戶返回三重現場憂「怎麼過年」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
傾斜建物今天已完成拆除，附近撤離住戶返家查看。記者葉德正／攝影
傾斜建物今天已完成拆除，附近撤離住戶返家查看。記者葉德正／攝影

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，昨晚右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌，市府與廠商緊急拆除兩邊建築，昨日撤離民眾今天上午陸續返回查看，住在倒塌房屋後方的鄭小姐想到昨晚坍塌仍餘悸猶存，隔壁182號的劉小姐也擔憂家裡遭牽連，不知該怎麼過年。

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，晚間右側房屋在拆除前坍塌，市府連夜拆除兩側建物，昨整起意外總共約撤離12棟共66戶220人。

撤離住戶鄭小姐說，她就住在坍塌房屋後方一樓，昨天原本他們不是撤離戶，不過晚間8、９點，聽到碰的一大聲，她一開始還不知道發生什麼事情，後來人來敲她的門，她才知道前面的房子倒了，嚇得緊急撤離跟兒子住，什麼東西都沒帶走。

鄭小姐說，今天上午來看看情況，希望能夠早日協助他們有個安心的家。

住在倒塌房隔壁的撤離戶劉小姐說，這條路是6米巷道，照理應該不能蓋9樓的建築，可能因此造成這次意外，昨天撤離後，晚上一夜難眠，就怕自己182這棟建物地基也受到影響，他們一定會全力向建商要求負責任。

傾斜建物今天已完成拆除。記者葉德正／攝影
傾斜建物今天已完成拆除。記者葉德正／攝影
傾斜建物今天已完成拆除。記者葉德正／攝影
傾斜建物今天已完成拆除。記者葉德正／攝影

三重 房屋 新北

延伸閱讀

影／三重六張街建案釀禍 兩鄰房傾斜相繼倒塌全面拆除

影／三重工地旁樓倒了家園確定沒救 怪手無情開拆兩棟

三重建案挖地下室釀老屋倒塌 工務局連夜拆除危樓

新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

相關新聞

影／三重坍塌戶急逃 冷氣團來襲身上僅一件外套「不知怎過年」

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，昨晚右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌，住在倒塌戶5樓的洪先生說，...

驚惶難眠夜 周邊撤離住戶返回三重現場憂「怎麼過年」

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，昨晚右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌，市府與廠商緊急拆除兩邊建築...

影／三重六張街建案釀禍 兩鄰房傾斜相繼倒塌全面拆除

新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房嚴重傾斜並出現龜裂，儘管市府緊急採取穩固措施，但右側鄰房卻在...

三重建案開挖 左鄰傾斜右宅倒塌

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，左側4層樓透天厝傾斜嚴重。新北市府持續灌水、混凝...

專家：三重地質有沙層 老屋深度淺

新北三重建案開挖波及鄰房，造成倒塌，新建大樓致周圍民宅受損已非首例，三重去年就有類似案例，在地耆老透露地質本來就「比較沙...

影／三重工地旁樓倒了家園確定沒救 怪手無情開拆兩棟

三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。