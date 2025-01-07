驚惶難眠夜 周邊撤離住戶返回三重現場憂「怎麼過年」
新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，昨晚右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌，市府與廠商緊急拆除兩邊建築，昨日撤離民眾今天上午陸續返回查看，住在倒塌房屋後方的鄭小姐想到昨晚坍塌仍餘悸猶存，隔壁182號的劉小姐也擔憂家裡遭牽連，不知該怎麼過年。
新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，晚間右側房屋在拆除前坍塌，市府連夜拆除兩側建物，昨整起意外總共約撤離12棟共66戶220人。
撤離住戶鄭小姐說，她就住在坍塌房屋後方一樓，昨天原本他們不是撤離戶，不過晚間8、９點，聽到碰的一大聲，她一開始還不知道發生什麼事情，後來人來敲她的門，她才知道前面的房子倒了，嚇得緊急撤離跟兒子住，什麼東西都沒帶走。
鄭小姐說，今天上午來看看情況，希望能夠早日協助他們有個安心的家。
住在倒塌房隔壁的撤離戶劉小姐說，這條路是6米巷道，照理應該不能蓋9樓的建築，可能因此造成這次意外，昨天撤離後，晚上一夜難眠，就怕自己182這棟建物地基也受到影響，他們一定會全力向建商要求負責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言