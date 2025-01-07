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影／三重六張街建案釀禍 兩鄰房傾斜相繼倒塌全面拆除

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
新北市三重區六張街民宅倒塌後，工務局立即啟動應變措施，預防性通知撤離周邊住戶，避免更多人身安全威脅。挖土機具隨即進入巷弄，對兩棟危樓展開全面拆除。記者葉信菉／攝影
新北市三重區六張街民宅倒塌後，工務局立即啟動應變措施，預防性通知撤離周邊住戶，避免更多人身安全威脅。挖土機具隨即進入巷弄，對兩棟危樓展開全面拆除。記者葉信菉／攝影

新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房嚴重傾斜並出現龜裂，儘管市府緊急採取穩固措施，但右側鄰房卻在昨晚無預警倒塌，最終，市府決定對兩棟危樓進行全面拆除。

該建案在地下室開挖期間，左側四層樓透天厝（190號）出現明顯傾斜和結構損壞，牆壁龜裂、破洞情況嚴重。市府雖持續灌水和注入混凝土穩固，卻無法阻止房屋進一步傾斜。就在市府準備拆除部分結構時，右側傾斜較輕的鄰房（184號）於昨晚8時45分突然倒塌，震驚現場人員。

184號倒塌後，工務局立即啟動應變措施，預防性通知撤離周邊住戶，避免更多人身安全威脅。挖土機具隨即進入巷弄，對兩棟危樓展開全面拆除，作業將持續至今晚，過程吸引大量民眾圍觀。

新北市三重區六張街民宅倒塌後，挖土機具進入巷弄，對兩棟危樓展開全面拆除，作業將持續至今晚，過程吸引大量民眾圍觀。記者葉信菉／攝影
新北市三重區六張街民宅倒塌後，挖土機具進入巷弄，對兩棟危樓展開全面拆除，作業將持續至今晚，過程吸引大量民眾圍觀。記者葉信菉／攝影
新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房嚴重傾斜並出現龜裂，儘管市府緊急採取穩固措施，但右側鄰房卻在昨晚無預警倒塌，最終，市府決定對兩棟危樓進行全面拆除。記者葉信菉／攝影
新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房嚴重傾斜並出現龜裂，儘管市府緊急採取穩固措施，但右側鄰房卻在昨晚無預警倒塌，最終，市府決定對兩棟危樓進行全面拆除。記者葉信菉／攝影
新北市三重區六張街建案在地下室開挖期間，左側四層樓透天厝出現明顯傾斜和結構損壞，牆壁龜裂、破洞情況嚴重。市府雖持續灌水和注入混凝土穩固，卻無法阻止房屋進一步傾斜。就在市府準備拆除部分結構時，右側傾斜較輕的鄰房於昨晚8時45分突然倒塌，震驚現場人員。記者葉信菉／攝影
新北市三重區六張街建案在地下室開挖期間，左側四層樓透天厝出現明顯傾斜和結構損壞，牆壁龜裂、破洞情況嚴重。市府雖持續灌水和注入混凝土穩固，卻無法阻止房屋進一步傾斜。就在市府準備拆除部分結構時，右側傾斜較輕的鄰房於昨晚8時45分突然倒塌，震驚現場人員。記者葉信菉／攝影

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