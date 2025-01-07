影／三重六張街建案釀禍 兩鄰房傾斜相繼倒塌全面拆除
新北市三重區六張街一處建案因地下室開挖施工，導致左右兩側鄰房嚴重傾斜並出現龜裂，儘管市府緊急採取穩固措施，但右側鄰房卻在昨晚無預警倒塌，最終，市府決定對兩棟危樓進行全面拆除。
該建案在地下室開挖期間，左側四層樓透天厝（190號）出現明顯傾斜和結構損壞，牆壁龜裂、破洞情況嚴重。市府雖持續灌水和注入混凝土穩固，卻無法阻止房屋進一步傾斜。就在市府準備拆除部分結構時，右側傾斜較輕的鄰房（184號）於昨晚8時45分突然倒塌，震驚現場人員。
184號倒塌後，工務局立即啟動應變措施，預防性通知撤離周邊住戶，避免更多人身安全威脅。挖土機具隨即進入巷弄，對兩棟危樓展開全面拆除，作業將持續至今晚，過程吸引大量民眾圍觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言