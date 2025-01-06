影／三重工地旁樓倒了家園確定沒救 怪手無情開拆兩棟

三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，左側4層樓透天厝傾斜嚴重。新北市府持續灌水、混凝土試圖應急穩固，仍止不住鄰房持續傾斜，市府昨晚欲拆除190號房屋，不料晚間8時45分許，右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌。

184號鄰房倒塌後震驚現場人員，不少民眾擔憂是否需要撤離，也盼廣播，但也有人擔心會引發恐慌，最後仍以通知方式預防性撤離附近住戶。左右鄰房確定都無法救援，快手進入巷弄內開拆，引發不少民眾圍觀。