聽新聞
0:00 / 0:00

影／三重工地旁樓倒了家園確定沒救 怪手無情開拆兩棟

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。記者李成蔭／攝影
三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。記者李成蔭／攝影

三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，左側4層樓透天厝傾斜嚴重。新北市府持續灌水、混凝土試圖應急穩固，仍止不住鄰房持續傾斜，市府昨晚欲拆除190號房屋，不料晚間8時45分許，右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌。

184號鄰房倒塌後震驚現場人員，不少民眾擔憂是否需要撤離，也盼廣播，但也有人擔心會引發恐慌，最後仍以通知方式預防性撤離附近住戶。左右鄰房確定都無法救援，快手進入巷弄內開拆，引發不少民眾圍觀。

附近居民直呼，其實以當地擁擠情況，不懂怎麼會這樣要建造新房，而且是用鋼條，感覺就很危險，白天沒倒時還不覺得可怕，如今真的擔心影響到周圍住家。新北工務局表示，如今兩棟確定都成危樓，只能忍痛全數拆除，將從今晚一路拆下去。

三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。記者李成蔭／攝影
三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。記者李成蔭／攝影
三重六張街建案情況複雜，新北市長侯友宜到場關心。記者李成蔭／攝影
三重六張街建案情況複雜，新北市長侯友宜到場關心。記者李成蔭／攝影
三重六張街建案情況複雜，新北市長侯友宜到場關心。記者李成蔭／攝影
三重六張街建案情況複雜，新北市長侯友宜到場關心。記者李成蔭／攝影
三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。記者李成蔭／攝影
三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。記者李成蔭／攝影

三重 透天厝

延伸閱讀

三重建案挖地下室釀老屋倒塌 工務局連夜拆除危樓

新北某高職遭控霸凌吃案 教育局：疑延遲通報

影／三重建案開挖致左右民宅傾斜 右側民宅晚間突倒塌

灌漿仍擋不住！三重建案受損鄰房持續傾斜 新北連夜拆3、4樓

相關新聞

新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，其中右側晚間8時45分許倒塌，雖然左側還未倒，但傾斜嚴...

影／三重工地旁樓倒了家園確定沒救 怪手無情開拆兩棟

三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定...

三重工地損鄰案撤離12棟共66戶220人 侯友宜：擴大疏散、追究業者責任

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，左側4層樓透天厝傾斜嚴重。新北市府持續灌水、混凝...

三重建案開挖 左鄰傾斜右宅倒塌

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，左側4層樓透天厝傾斜嚴重。新北市府持續灌水、混凝...

專家：三重地質有沙層 老屋深度淺

新北三重建案開挖波及鄰房，造成倒塌，新建大樓致周圍民宅受損已非首例，三重去年就有類似案例，在地耆老透露地質本來就「比較沙...

三重建案挖地下室釀老屋倒塌 工務局連夜拆除危樓

新北市三重區六張街一處建案進行地下室開挖作業，造成兩側的40年屋齡老屋傾斜龜裂。右側建物於今晚8時45分許突然倒塌，左側...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。