專家：三重地質有沙層 老屋深度淺

新北三重建案開挖波及鄰房，造成倒塌，新建大樓致周圍民宅受損已非首例，三重去年就有類似案例，在地耆老透露地質本來就「比較沙」。專家說，三重地質的確存在沙層影響，施工本來就要特別注意，加上倒塌鄰房屋齡較老，基礎深度也較淺。

被通知預防性撤離的居民指出，自己住在傾斜民宅的後方，不知道為何會有這樣的情況，但老一輩都說，以前底下埋很多垃圾，且三重地質本來就偏「沙」，現在也只能照市府安排。據了解，三重於去年2月27日在福隆路有發生類似事件。

新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，需後續監測資料去做數字化分析，才能精準分析致災原因。目前得知該建案並非採連續壁工法，而是擋土排樁工法，初判可能原因是地盤土壤擾動、土壓力變化，也和整個地質穩定性有關。

新北市工務局指出，該建案還沒用到施工圖，僅開挖地下室。工務局長馮兆麟強調，將要求建商盡速完成損害處理及復原工作，同時也將加強施工安全監督，避免類似事件再次發生。去年已修訂「新北市政府辦理建築工程施工防救災計畫說明會作業原則」、增訂「擋土安全維護措施勘驗」。

新北市議員彭佳芸指出，近年新北鄰損案件暴增，從2020年54件攀升至去年逾150件，凸顯現行建築施工監管不足，市府僅靠停工與罰款無法有效遏止災害，應將鄰損成因納入每案稽查重點。她說，三蘆地區開發早，都更案多，政府應避免建案開發過程成為居民夢魘。

鄰損案層出不窮，賴建宏說，以三重來說，水位確實比較高，存在一些沙層影響 ，施工風險相對高，要比較注意，此次個案情況是屋齡較久、基礎深度也較淺，抵抗強度比較低，受干擾就較明顯。