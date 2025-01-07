三重建案開挖 左鄰傾斜右宅倒塌

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，左側4層樓透天厝傾斜嚴重。新北市府持續灌水、混凝土試圖應急穩固，仍止不住鄰房持續傾斜，市府昨晚欲拆除190號房屋，不料晚間8時45分許，右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌。

整起意外總共撤離12棟共66戶220人。目擊者說，受損房屋晚間已支撐不住，徹底倒塌，184號原本5樓房子瞬間變成2樓，全部下陷；幸好人員在下午已全部撤離，沒有造成傷亡。市長侯友宜晚間趕到現場，表示一定會追究建商的疏失及責任。

六張街190號張姓屋主回憶，昨凌晨3時多，突然聽到屋內下起「磁磚雨」聲音，他說，在當地住40多年，不敢相信會發生這種事情，他與妻子、左右鄰居都先撤離。由於撤出匆忙，2樓祖先牌位等重要物品都來不及取出。

新北三重六張街一處建案昨開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，其中右側184號晚間8時45分許倒塌，雖然左側還未倒，但傾斜嚴重，工務局決定連夜拆除，而左側1、2樓住戶得知無法返家拿貴重物品時，忍不住掉淚。

新北工務局指出，肇禍的工地是在六張街186號建案，為地上9層、地下2層建物，昨開挖到地下2層、6.4米深時，左右兩棟房屋出現傾斜，將依建築法開罰起造商莘聖建設、承造商璿灃營造等公司各9萬元，並勒令停工。

起造商莘聖建設表示，已協助安置居民，絕對會賠償、協助重建，但相關細節還要與住戶商討。三重區公所表示，現場電力與瓦斯供應已暫時關閉，昨早首波強制撤離居民9戶、22人，後來又預防性擴大撤離透天厝後方居民14戶、38人，安置於附近的名爵汽車旅館，晚間又擴大緊急疏散範圍。

新北副市長朱惕之表示，獲報後到場勘查，發現是地下室開挖造成。新北市土木技師公會理事長賴建宏說，藉由回填、灌水，平衡內外水壓，另在開挖底面持續回填土方、混凝土，維持穩定性。

記者現場直擊，左側190號透天厝原本傾斜最為嚴重，現場不時傳出鐵門變形聲音，情勢緊張。儘管市府緊急灌水、灌漿搶險，試圖穩定鄰房，但鄰屋傾斜幅度持續擴大，牆壁、地板斷裂，已無法住人，市府憂心倒塌釀更大災害，與屋主協商後，原本打算連夜開拆190號的3、4樓，但來不及動工，右側184號就先一步倒塌。