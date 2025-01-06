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三重工地損鄰案撤離12棟共66戶220人 侯友宜：擴大疏散、追究業者責任

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
新北三重工地損鄰案，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌，工作人員檢查房屋倒塌的狀況。記者葉信菉／攝影
新北三重工地損鄰案，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌，工作人員檢查房屋倒塌的狀況。記者葉信菉／攝影

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，左側4層樓透天厝傾斜嚴重。新北市府持續灌水、混凝土試圖應急穩固，仍止不住鄰房持續傾斜，市府昨晚欲拆除190號房屋，不料晚間8時45分許，右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌。整起意外總共撤離12棟共66戶220人。

目擊者說，受損房屋晚間已支撐不住，徹底倒塌，184號原本5樓房子瞬間變成2樓，全部下陷；幸好人員在下午已經全部撤離完畢，沒有造成傷亡。市長侯友宜晚間趕到現場，表示一定會追究建商的疏失及責任。

新北三重工地損鄰案，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌，現場一片凌亂。記者葉信菉／攝影
新北三重工地損鄰案，新北工務局原規畫晚間拆除190號的3、4樓，不料另一棟較不危險的建築184號（建地右側）突然倒塌，現場一片凌亂。記者葉信菉／攝影

六張街190號張姓屋主回憶，今天凌晨3時多，突然聽到屋內下起「瓷磚雨」聲音，他說，在當地住40多年，不敢相信會發生這種事情，他與妻子、左右鄰居都先撤離。由於撤出匆忙，2樓祖先牌位等重要物品都來不及取出。

新北三重六張街一處建案昨開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，其中右側184號晚間8時45分許倒塌，雖然左側還未倒，但傾斜嚴重，工務局決定連夜拆除，而左側1、、2樓住戶得知無法返家拿貴重物品時，忍不住掉淚。

新北工務局指出，肇禍的工地是在六張街184號建案，為地上9層、地下2層建物，昨開挖到地下2層、6.4米深時，左右兩棟房屋出現傾斜，將依建築法開罰起造商莘聖建設、承造商璿灃營造等公司各9萬元，並勒令停工。

市長侯友宜晚間前往視察疏散狀況及關心居民，侯表示，以居民安全為優先，已擴大緊急疏散範圍，並提供所需物資及協助，同時派出最大量能的機具連夜施作，以最快速度恢復、清理。

侯友宜強調，除了擴大緊急疏散範圍，市府會連夜拆除有倒塌疑慮的建物，確保市民安全無虞，也會守護民眾權益，追究業者責任，要求其負起損害賠償責任。

新北市府工務局表示，三重六張街一處工地今天上午發生損鄰事件，市府緊急疏散及安置六張街184號、190號及192號居民，原定今晚拆除傾斜嚴重的190號3樓及4樓頂違建，未料184號卻突然倒塌，幸無人傷亡。工務局和新北市土木技師公會從中午就進駐三重六張街做安全檢測，目前也持續在現場密切監控。

三重 侯友宜

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