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三重民宅傾斜未來恐難入住 建商：會安置並協助重建

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影

新北三重基地開挖致民宅傾斜，場面怵目驚心，新北工務局表示，建商及營造商都依法各開罰9萬元，並勒令停工；建商強調，第一時間協助安置及賠償，未來也會協助重建。新北土木技師公會表示，目前已緊急回填水、土方或混泥土，傾斜及相關原因還需再進一步分析。

三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，一棟最嚴重的屋主回憶，今凌晨3時左右屋內突然下起「瓷磚雨」，嚇得他一早趕緊通報。新北工務局表示，是有建案在開挖，發現兩側鄰房有傾斜狀況，且持續變化中，目前正持續搶災及安置周圍住戶

工務局指出，三重區六張街184號規畫1幢1棟，地上9層、地下2層，共16戶建築，於去年5月15日備查放樣勘驗；如今出此事件，將依建築法開罰起造商莘聖建設、承造商璿灃營造等公司各9萬元，並勒令停工。起造商表示，第一時間已經協助安置及賠償，絕對會協助重建，不過相關細節還要與住戶商討。

土木技師公會理事長賴建宏指出，該建案在地下室開挖階段造成鄰損，目前已緊急應變，包含基地裡面回填水壓，做內外水壓保持平衡。另外，在開挖底面也持續回填土方或混凝土灌注，維持開發的穩定性。

至於有關致災原因，賴建宏表示，還需再進一步檢討，而目前最主要任務是配合災害應變中心避免災害擴大，兩側鄰房有明顯傾斜變化，只是傾斜及地坪開立程度還需後續監測資料去做數字化分析，才能精準分析。

新北副市長朱惕之表示，獲報後立即會同消防局、工務局及相關公會到場勘查，發現地下室開挖造成鄰房傾斜，因此先將9戶22人緊急疏離，也盼藉由灌水及回填等相關措施控制傾斜、降低危險，後續並將檢討相關原因。

新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，挖土機趕緊回填土。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，挖土機趕緊回填土。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，建商及市府相關人士都到場。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂，建商及市府相關人士都到場。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影
新北三重驚傳建案挖地致一旁民宅傾斜龜裂。記者李成蔭／攝影

三重 住戶 新北

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