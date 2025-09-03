賴今邀宴 綠委盼解朝野僵局

立法院新會期將開議，賴清德總統循例與民進黨籍立委在開議前餐敘交換意見，今晚是第一波餐敘。多位民進黨立委表示，將當著賴總統的面，表達「在國會不能再和在野黨堅壁清野」想法，也希望民進黨立院黨團總召柯建銘聽進去。

至於柯建銘去留問題，民進黨人士指出，柯建銘至少留任總召再一會期的機會大增，餐敘將不會上演總統「當面勸退」情況。

對於這項餐敘，總統府發言人郭雅慧昨表示，賴總統於立法院會期開議前循例邀請立委餐敘，期盼加強交流，了解黨團成員想法，在良性討論下確保施政計畫與民生重點政策順利推展。

民進黨立委林岱樺表示，大罷免後，現在就是民進黨改革的最佳時機，她將在賴總統和黨籍立委餐敘時，表達支持改革的立場，只要賴總統堅持改革，自己一定會是最堅強的戰友。

據了解，今天登場的第一波餐敘將以英系、蘇系立委為主，參加者多為黨內「非賴系」。一位今天將與會的立委表示，會向賴總統表達民眾並不樂見執政黨對在野黨過於強勢作為，諸如「不是表決多數贏就可以了，不是喔，不是這樣子」言論，未來應更審慎。

另有綠營立委認為，府院黨已完成人事調整，在藍白總召連任格局下，民進黨團若要維持同一位總召，就須調整路線與戰術，而非全面焦土戰，且行政、立法溝通僵局也該化解，不能總是拒提對案。這場餐敘既能讓立委當面向總統傳遞這項訊號，也能讓柯建銘「讀讀空氣」，明白不能再固執己見。

柯建銘今也將以民進黨團總召身分出席餐敘。黨內人士表示，連署黨團應改組的黨籍立委人數雖已超過一半，但高層已定調，不會採取強力方式逼迫柯建銘辭去總召一職，今天餐敘也不會上演「大場面」，賴、柯之間預期仍是禮尚往來的互動。

該人士說，柯建銘至今仍堅定「堅守崗位」立場，總召又有任期保障，若高層決定「不來硬的」，要在本會期換總召，確實有難度，柯建銘至少再任一個會期總召，機會大增。林岱樺也表示，民眾希望看到賴總統與柯建銘坐下來好好溝通，黨內沒有什麼事情不能談的。

