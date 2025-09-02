聽新聞
賴總統明起分批宴綠委 柯建銘徵求黨團六長

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

立法院新會期昨起辦理立委報到，據了解，身兼民進黨主席的賴清德總統將分四批宴請民進黨立委，首批明天登場，近日遭「逼宮」的立院黨團總召柯建銘也有受邀。面對黨內逼辭，柯建銘昨強調，總召任期至明年二月。不過，民進黨立委王世堅則說，他不認為柯會一意孤行，「黨團三長改組這件事，應該已經翻頁了」。

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的柯建銘，黨內發起改選黨團幹部的連署，要求黨團幹部包含總召全面改組。據了解，新潮流等「泛賴系」多有動員，傳出連署份數達三分之二，也有不少綠營立委顧及戰友情誼並未簽署，整體逼宮氣氛有放緩趨勢。

昨天是立法院新會期報到日，各界關注民進黨團幹部改組，柯建銘說，昨天行文民進黨團成員，讓有意願擔任「黨團六長」的立委登記，為期一個禮拜，再視情況協商，組織新隊伍。

王世堅指出，相信柯總召不會再那麼堅持，也就是不會依然故我、一意孤行，因為柯這陣子跟各界都有接觸，也聽到社會上的聲音。他說，民進黨也一定會有所因應，不可能對社會沒有任何回應，黨團三長改組這件事，應該已經翻頁了，「民進黨團會依照黨內民主程序調整」。

賴總統規畫在開議前分四批宴請民進黨立委到官邸餐敘，分別為九月三日、五日、九日及十二日，但因立委既定行程，並非全然以派系區分。據了解，賴屆時將與黨團成員交流立法情勢；外界關注屆時是否談及民進黨團幹部改組一事，但府院對外強調黨團自主，不介入黨團運作。

