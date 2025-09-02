聽新聞
國民黨立院黨團交接 柯建銘尷尬遞橄欖枝

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立法院黨團昨天幹部交接，綠藍白三黨團總召柯建銘（左起）、傅崐萁與黃國昌有說有笑。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團昨天幹部交接，綠藍白三黨團總召柯建銘（左起）、傅崐萁與黃國昌有說有笑。記者潘俊宏／攝影

立法院新會期昨起報到，國民黨立院黨團舉行幹部交接典禮，朝野黨團都到場致意，包括民進黨團總召柯建銘、立委王義川等。國民黨團總召傅崐萁致詞時猛酸柯建銘，藍營立委也向柯建銘喊了好幾次「大罷免、大失敗」；柯建銘雖然頗為尷尬，但強調「今天是來遞橄欖枝的」，期待大家有好的開始。

對於國民黨團幹部交接典禮，民進黨團特別送上兩盆高架花籃，有柯建銘及民進黨團眾多幹部署名。典禮開始前，藍綠白三黨團總召有說有笑，柯建銘並罕見地與黃國昌握手。談及民眾黨日前「走讀」活動時，民眾黨團總召黃國昌笑稱，自己涉及衝撞集遊法又不是第一次，「不過跟民進黨以前怎麼比？以前民進黨是丟汽油彈」，引發現場笑聲。

傅崐萁致詞表示，本屆立院第三會期通過很多國家重大法案，但這會期也是朝野對抗最激烈的一個會期，「柯總召讓我們長知識」，原來民主國家也可以這樣玩，並認為柯的百寶箱裡「還有很多法術」，國民黨團將接任的幹部，馬上要面對如狼似虎的民進黨團，「不只是裝甲部隊，還是核彈部隊」。

傅崐萁介紹柯建銘出場時，形容柯是「一代真男人，有張牙舞爪，但也有溫馨一面」。柯建銘則說「我是古今奇男子」，「我跟王義川今天是來遞橄欖枝的」。

柯建銘表示，其實到場時跟大家都有說有笑，他是「明知山有虎，偏向虎山行」；話鋒一轉，他說大罷免不論成功或失敗，「在這邊講，都是壞感情啦，都過去了」，現在是要到新的境界，接下來是要理性務實面對國會事務，讓國家進步，本會期開始是預算會期，期待大家共同合作；法案只要不違法違憲，都可以談，「至於什麼算違法違憲？這就『各自定義』」。

傅崐萁最後也笑說，「謝謝危在旦夕的柯總召，今天可以出席，王義川今天也是和藹可親。」

國民黨團幹部陸續發表卸任及就任感言。國民黨團新任書記長羅智強、首席副書記長等幹部發言時，在野藍營立委不時喊出「大罷免、大失敗」，讓柯建銘、王義川顯得尷尬。卸任書記長王鴻薇笑稱，感謝民進黨團送來花籃，「想起上次黨團幹部就職，送來的是連署書」。話才說完，現場又是一陣笑聲。

