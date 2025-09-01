賴清德拉不下柯建銘？醫曝：早被老柯看破手腳 將面臨1窘境
民進黨團總召柯建銘在大罷免後成黨內究責對象，去留受矚，但柯今卻重申其任期到明年2月。醫師、時事評論家沈政男說，賴清德早被老柯看破手腳，才會拉不下他，若明年賴無法讓老柯落選，賴的滿意度及綠營2026大選都將繼續看壞。
沈政男指出，民進黨立院有所謂「黨團7長」總召、幹事長、書記長、副幹事長2名、副書記長2名。而賴清德先前要求「黨團改選符合社會期待」，意思就是要「黨團7長」全部辭職重選，偏偏柯建銘就是不願意，於是只能改選6長。
然而，柯建銘不是第一次違抗賴清德的命令，先前大法官同意權投票就很不給賴面子，但賴也沒轍；因為柯建銘知道，總召是黨團選出來的，只要能掌握過半民進黨立委，就能繼續當總召。不分區立委職務除非嚴重違紀，否則就是做到2028。
他進一步表示，先前柯建銘不支持賴清德提名的大法官，就該考慮透過黨紀處理了，但賴清德就是不敢，也因此讓柯建銘看破手腳，知道賴的能耐如何，導致賴清德現在也拉不下柯，只能等到明年2月1日改選，或有其他提前改選的管道。
沈政男更強調，賴清德就算撐到明年民進黨總召改選，屆時他必須掌握過半民進黨立委，才讓柯建銘落選；如果賴清德做不到，那他的滿意度與民進黨的支持度，還有民進黨的2026選舉，恐都會繼續看壞。
