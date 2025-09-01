快訊

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

最強7月！國銀對六大產業放款突暴衝超額達標 發生什麼事？

賴清德拉不下柯建銘？醫曝：早被老柯看破手腳 將面臨1窘境

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。本報資料照片
賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。本報資料照片

民進黨團總召柯建銘在大罷免後成黨內究責對象，去留受矚，但柯今卻重申其任期到明年2月。醫師、時事評論家沈政男說，賴清德早被老柯看破手腳，才會拉不下他，若明年賴無法讓老柯落選，賴的滿意度及綠營2026大選都將繼續看壞。

沈政男指出，民進黨立院有所謂「黨團7長」總召、幹事長、書記長、副幹事長2名、副書記長2名。而賴清德先前要求「黨團改選符合社會期待」，意思就是要「黨團7長」全部辭職重選，偏偏柯建銘就是不願意，於是只能改選6長。

然而，柯建銘不是第一次違抗賴清德的命令，先前大法官同意權投票就很不給賴面子，但賴也沒轍；因為柯建銘知道，總召是黨團選出來的，只要能掌握過半民進黨立委，就能繼續當總召。不分區立委職務除非嚴重違紀，否則就是做到2028。

他進一步表示，先前柯建銘不支持賴清德提名的大法官，就該考慮透過黨紀處理了，但賴清德就是不敢，也因此讓柯建銘看破手腳，知道賴的能耐如何，導致賴清德現在也拉不下柯，只能等到明年2月1日改選，或有其他提前改選的管道。

沈政男更強調，賴清德就算撐到明年民進黨總召改選，屆時他必須掌握過半民進黨立委，才讓柯建銘落選；如果賴清德做不到，那他的滿意度與民進黨的支持度，還有民進黨的2026選舉，恐都會繼續看壞。

大罷免大失敗後，賴清德總統要求「黨團改選符合社會期待」，但民進黨黨團七長，僅柯建銘未辭去總召職務。本報資料照片
大罷免大失敗後，賴清德總統要求「黨團改選符合社會期待」，但民進黨黨團七長，僅柯建銘未辭去總召職務。本報資料照片

賴清德 柯建銘 民進黨

延伸閱讀

柯建銘稱總召任期到明年 王世堅：相信他不會一意孤行

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

「鬥老柯」賴神第一回合落敗 總召保衛戰進入延長賽

相關新聞

賴清德拉不下柯建銘？醫曝：早被老柯看破手腳 將面臨1窘境

民進黨團總召柯建銘在大罷免後成黨內究責對象，去留受矚，但柯今卻重申其任期到明年2月。醫師、時事評論家沈政男說，賴清德早被...

柯建銘攆不走大罷免變33：0 賴清德難堪莫此為甚

鬧騰了大半年的「大罷免」，以32：0尷尬收場。兼任民進黨主席的賴清德原本設定的「防火牆」之一、民進黨立院總召柯建銘，卻怎麼趕都趕不走，看來做完這任總召任期，問題已經不大。 大罷免全軍覆沒已夠難堪，更難堪的是，賴清德要柯建銘下台卻無法達成目的，「大罷免」似乎從32：0瞬間成了33：0，其中一個，還是賴清德應該權力所及但卻辦不到的。政治人物的難堪，大概莫過於此了。

國民黨團幹部交接 柯總召來遞橄欖枝

「我出席國民黨團幹部交接，是為了釋出善意！」民進黨團總召柯建銘1日笑盈盈出席國民黨團幹部交接典禮；國民黨團許多立委都非常開心，尤其是卸任書記長的藍委王鴻薇得到藍委熱烈掌聲鼓勵，感謝她勞苦功，承擔大罷免壓力；新接任的首席副書記長林沛祥表示，未來會積極與各黨團溝通修法。

影／羅智強接黨團書記長 柯建銘遞橄欖枝

立法院第11屆第4會期今天開始，國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，新任黨團書記長羅智強表示，感謝民...

柯建銘稱總召任期到明年 王世堅：相信他不會一意孤行

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題受矚，他今天重申自己任期為1年，意即到明年2月1日；主張黨團總召應改選的民進黨立委王世堅...

影／送花籃並出席國民黨團幹部交接 柯建銘：來遞橄欖枝的

立法院迎來大罷免後的新會期，朝野黨團關係引發關注，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，民進黨立法院黨團除送上祝賀花籃外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。