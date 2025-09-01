國民黨團幹部交接 柯總召來遞橄欖枝

「我出席國民黨團幹部交接，是為了釋出善意！」民進黨團總召柯建銘1日笑盈盈出席國民黨團幹部交接典禮；國民黨團許多立委都非常開心，尤其是卸任書記長的藍委王鴻薇得到藍委熱烈掌聲鼓勵，感謝她勞苦功，承擔大罷免壓力；新接任的首席副書記長林沛祥表示，未來會積極與各黨團溝通修法。

三黨總召有說有笑

黨團幹部交接尚未開始，柯建銘便到場與國民黨團總召傅崐萁聊了起來。由於近日面臨黨內逼宮下台，國民黨立委們都紛紛向柯建銘握手致意，連一向多有言語交鋒的民眾黨團總召黃國昌到場時，也罕見與柯建銘大聊近日與警方衝突的事情，平常吵得不可開交的三黨總召聊得愉快，氣氛顯得非常輕鬆。

「你將來要面對民進黨團的核彈部隊啊！」傅崐萁笑著對將接任首席副書記長的林沛祥說，未來會面臨很多突襲與震撼教育，盼好好承受；他也對接任書記長的羅智強說，在70幾年來最艱辛的會期擔任首席副書記長真是不容易，而且接下來羅還要「轉大人（指參選黨主席）」，希望在新會期繼續努力。

如何認定違法違憲？

王鴻薇致詞前，在座立委都給她滿滿的掌聲，顯示她在立委的好人氣。「我們通通度過大罷免啦！」王鴻薇感謝藍委們的協助，讓她安全下莊，也感謝民眾黨團在這段時間的合作無間；羅智強則感謝傅崐萁，就像牽制波斯大軍入侵的斯巴達國王，讓希臘獲得最終的勝利，他也透露，4月份民調曾顯示王鴻薇、他、李彥秀與徐巧芯都可能被罷掉，感謝王鴻薇依舊努力。

柯建銘特別與民進黨立委王義川一同出席，並表示大罷免既然已經過去，希望朝野可以理性、務實互動，「只要沒有違法、違憲都可以談」。他也說，此會期是預算會期，盼各黨一起努力發展進步，共同合作、順利推動法案。不過傅崐萁當即問到「怎樣認定違法、違憲？」柯回應說：「各自解釋啦。」

協助跨黨協調法案

「執政黨不推的法案我們來推！」黃國昌則指出，雖然本會期歷史最長，但還是很遺憾太多時間都浪費在毫無意義的地方，接下來還有法案要推動，包括司法改革、外送員專法等要繼續推動；新首副林沛祥則指出，國會不是單一政黨，未來會協助總召與書記長協調各黨法案。傅崐萁最後則呼籲總統賴清德要與在野領袖會談。

