快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任！遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

國民黨團幹部交接 柯總召來遞橄欖枝

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨團1日進行黨團幹部交接典禮，三黨總召難得有說有笑。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨團1日進行黨團幹部交接典禮，三黨總召難得有說有笑。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我出席國民黨團幹部交接，是為了釋出善意！」民進黨團總召柯建銘1日笑盈盈出席國民黨團幹部交接典禮；國民黨團許多立委都非常開心，尤其是卸任書記長的藍委王鴻薇得到藍委熱烈掌聲鼓勵，感謝她勞苦功，承擔大罷免壓力；新接任的首席副書記長林沛祥表示，未來會積極與各黨團溝通修法。

三黨總召有說有笑

黨團幹部交接尚未開始，柯建銘便到場與國民黨團總召傅崐萁聊了起來。由於近日面臨黨內逼宮下台，國民黨立委們都紛紛向柯建銘握手致意，連一向多有言語交鋒的民眾黨團總召黃國昌到場時，也罕見與柯建銘大聊近日與警方衝突的事情，平常吵得不可開交的三黨總召聊得愉快，氣氛顯得非常輕鬆。

「你將來要面對民進黨團的核彈部隊啊！」傅崐萁笑著對將接任首席副書記長的林沛祥說，未來會面臨很多突襲與震撼教育，盼好好承受；他也對接任書記長的羅智強說，在70幾年來最艱辛的會期擔任首席副書記長真是不容易，而且接下來羅還要「轉大人（指參選黨主席）」，希望在新會期繼續努力。

如何認定違法違憲？

王鴻薇致詞前，在座立委都給她滿滿的掌聲，顯示她在立委的好人氣。「我們通通度過大罷免啦！」王鴻薇感謝藍委們的協助，讓她安全下莊，也感謝民眾黨團在這段時間的合作無間；羅智強則感謝傅崐萁，就像牽制波斯大軍入侵的斯巴達國王，讓希臘獲得最終的勝利，他也透露，4月份民調曾顯示王鴻薇、他、李彥秀與徐巧芯都可能被罷掉，感謝王鴻薇依舊努力。

柯建銘特別與民進黨立委王義川一同出席，並表示大罷免既然已經過去，希望朝野可以理性、務實互動，「只要沒有違法、違憲都可以談」。他也說，此會期是預算會期，盼各黨一起努力發展進步，共同合作、順利推動法案。不過傅崐萁當即問到「怎樣認定違法、違憲？」柯回應說：「各自解釋啦。」

協助跨黨協調法案

「執政黨不推的法案我們來推！」黃國昌則指出，雖然本會期歷史最長，但還是很遺憾太多時間都浪費在毫無意義的地方，接下來還有法案要推動，包括司法改革、外送員專法等要繼續推動；新首副林沛祥則指出，國會不是單一政黨，未來會協助總召與書記長協調各黨法案。傅崐萁最後則呼籲總統賴清德要與在野領袖會談。

【更多精采內容，詳見

大罷免 傅崐萁 柯建銘

延伸閱讀

沈伯洋自爆遭偷拍後報警也沒用 王鴻薇批政府沒給交代

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

砍文化部奉旨給飯 王鴻薇嗆「賣慘情勒」：4億媒宣費、2.8億追加全刪

相關新聞

柯建銘稱總召任期到明年 王世堅：相信他不會一意孤行

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題受矚，他今天重申自己任期為1年，意即到明年2月1日；主張黨團總召應改選的民進黨立委王世堅...

柯建銘攆不走大罷免變33：0 賴清德難堪莫此為甚

鬧騰了大半年的「大罷免」，以32：0尷尬收場。兼任民進黨主席的賴清德原本設定的「防火牆」之一、民進黨立院總召柯建銘，卻怎麼趕都趕不走，看來做完這任總召任期，問題已經不大。 大罷免全軍覆沒已夠難堪，更難堪的是，賴清德要柯建銘下台卻無法達成目的，「大罷免」似乎從32：0瞬間成了33：0，其中一個，還是賴清德應該權力所及但卻辦不到的。政治人物的難堪，大概莫過於此了。

國民黨團幹部交接 柯總召來遞橄欖枝

「我出席國民黨團幹部交接，是為了釋出善意！」民進黨團總召柯建銘1日笑盈盈出席國民黨團幹部交接典禮；國民黨團許多立委都非常開心，尤其是卸任書記長的藍委王鴻薇得到藍委熱烈掌聲鼓勵，感謝她勞苦功，承擔大罷免壓力；新接任的首席副書記長林沛祥表示，未來會積極與各黨團溝通修法。

影／羅智強接黨團書記長 柯建銘遞橄欖枝

立法院第11屆第4會期今天開始，國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，新任黨團書記長羅智強表示，感謝民...

影／送花籃並出席國民黨團幹部交接 柯建銘：來遞橄欖枝的

立法院迎來大罷免後的新會期，朝野黨團關係引發關注，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，民進黨立法院黨團除送上祝賀花籃外，...

柯建銘重申任期到明年2月 今起開放「黨團六長」意願登記

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，並發起連署要求黨團幹部全面改組。今天是立法院新會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。