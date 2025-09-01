影／羅智強接黨團書記長 柯建銘遞橄欖枝

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）邀請民進黨團總召柯建銘（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）前來觀禮。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）邀請民進黨團總召柯建銘（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）前來觀禮。記者潘俊宏／攝影

立法院第11屆第4會期今天開始，國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，新任黨團書記長羅智強表示，感謝民進黨主席賴清德與民進黨團總召柯建銘的大罷免，讓國民黨無比的團結面對，最後全數立委齊心挺過風暴，希望新的會期要展開新頁，放下過去的紛爭糾葛與仇恨，答謝選民對國民黨的支持。

羅智強表示，回首過去一年，跟民進黨討論許多重要法案的回應都是「大罷免大成功」，讓國民黨走過低潮，但也歷經無比的團結，在黨中央與民眾黨的支持下，全數立委齊心挺過風暴，在新的會期與總召帶領下在野合作，認同民進黨團總召柯建銘所說要遞出橄欖枝，新的會期展開新頁，放下過去的紛爭糾葛與仇恨，也答謝選民對國民黨的支持。

國民黨黨團總召由傅崐萁續任，新任黨團書記長與首席副書記長分別由羅智強與林沛祥接任，會場充滿一片團結、歡樂聲，都認為歷經大罷免無差別攻擊後已經浴火重生。民進黨團總召柯建銘應邀到場時表示，今天來是要遞出橄欖枝，希望能在下會期共同為福國利民法案努力。

國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）感謝卸任書記長王鴻薇（右）與新任書記長羅智強（左）的幫助。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）感謝卸任書記長王鴻薇（右）與新任書記長羅智強（左）的幫助。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘應邀觀禮時表示，今天是來遞橄欖枝的。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘應邀觀禮時表示，今天是來遞橄欖枝的。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）邀請民進黨團總召柯建銘（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）前來觀禮。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團三長上午率黨籍立委舉行黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁（中）邀請民進黨團總召柯建銘（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）前來觀禮。記者潘俊宏／攝影

國民黨 大罷免 民進黨

