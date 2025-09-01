快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

柯建銘稱總召任期到明年 王世堅：相信他不會一意孤行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題受矚，他今天重申自己任期為1年，意即到明年2月1日；主張黨團總召應改選的民進黨立委王世堅說，「相信以柯總召對民進黨的厚愛，他應該不會再有所堅持才對」，他不認為柯會依然故我，「黨團三長改組這件事，應該已經翻頁了」。

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的柯建銘，黨內發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含總召全面改組。據了解，新潮流等派系皆有所動員，日前傳出簽署人數近6成，王世堅也早在上周完成簽署。

今天是立法院新會期報到，柯建銘稍早受訪時指出，今天會行文給民進黨團成員，讓有意願擔任黨團六長的立委登記，為期一個禮拜，再視情況協商，組織新的隊伍；被問及開議後是否仍是總召，柯重申，他的任期到明年2月1日。此言也被解讀為柯建銘並無辭意。

對此，王世堅受訪時指出，他個人認為，柯總召不會再那麼堅持，因為柯這一陣子跟各界都有接觸，也聽到社會上的聲音，「相信以柯總召對民進黨的厚愛，他應該不會再有所堅持才對」。

王世堅表示，他不認為柯總召會依然故我、一意孤行，而且民進黨一定會有所因應，「黨不可能對社會沒有任何回應，我不認為這會是問題」，黨團三長改組這件事，應該已經翻頁了，民進黨會依照黨內民主程序調整，這是必須要做的。

民進黨 柯建銘 王世堅

延伸閱讀

送花籃並出席國民黨團幹部交接 柯建銘：來遞橄欖枝的

柯建銘重申任期到明年2月　今起開放「黨團六長」意願登記

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

青島東路民主普渡...柯建銘：英靈都保佑我 打倒國民黨絕對有機會

相關新聞

柯建銘稱總召任期到明年 王世堅：相信他不會一意孤行

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題受矚，他今天重申自己任期為1年，意即到明年2月1日；主張黨團總召應改選的民進黨立委王世堅...

柯文哲昔預言會上演「民進黨版馬王政爭」成真 引網路熱議

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，自家立法院黨團總召柯建銘成為究責對象。民眾黨前主席柯文哲先前預言民進黨很快會出現「民進...

影／送花籃並出席國民黨團幹部交接 柯建銘：來遞橄欖枝的

立法院迎來大罷免後的新會期，朝野黨團關係引發關注，國民黨立法院黨團今早辦幹部交接典禮，民進黨立法院黨團除送上祝賀花籃外，...

柯建銘重申任期到明年2月 今起開放「黨團六長」意願登記

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，並發起連署要求黨團幹部全面改組。今天是立法院新會...

罷免戰密碼／「同意票少於連署數」罷戰連署早種敗因？

大罷免以一席都沒能通過的大失敗告終。對於為何罷免兵敗如山倒，各方解讀不一。不過，此次罷免戰，卻有一個選區驚現罕見「連署數比同意票還少」的神奇現象。雖然此次罷免，有「31+1」個選區連署過關，但從結果看，無論從連署書轉換成同意票，或連署合格率，和過往相比都明顯較低。罷團和民進黨仍沉浸在「連署成功就不算輸」，或許應該思考，是否在連署階段，就可能出了問題。

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

民進黨在726與823兩場罷免案連續受挫後，黨內裂痕迅速浮上檯面，其中黨團總召柯建銘成為眾矢之的，並傳出黨內已有聲音串聯連署，要求他為罷案失利負責請辭。即使總統賴清德出面回應，表示黨團改選應「符合社會期待」，卻未見明確護航，引發外界解讀，這是否意味著黨中央默許柯建銘退場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。