柯建銘稱總召任期到明年 王世堅：相信他不會一意孤行

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題受矚，他今天重申自己任期為1年，意即到明年2月1日；主張黨團總召應改選的民進黨立委王世堅說，「相信以柯總召對民進黨的厚愛，他應該不會再有所堅持才對」，他不認為柯會依然故我，「黨團三長改組這件事，應該已經翻頁了」。

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的柯建銘，黨內發起改選黨團幹部連署書，要求黨團幹部包含總召全面改組。據了解，新潮流等派系皆有所動員，日前傳出簽署人數近6成，王世堅也早在上周完成簽署。

今天是立法院新會期報到，柯建銘稍早受訪時指出，今天會行文給民進黨團成員，讓有意願擔任黨團六長的立委登記，為期一個禮拜，再視情況協商，組織新的隊伍；被問及開議後是否仍是總召，柯重申，他的任期到明年2月1日。此言也被解讀為柯建銘並無辭意。

對此，王世堅受訪時指出，他個人認為，柯總召不會再那麼堅持，因為柯這一陣子跟各界都有接觸，也聽到社會上的聲音，「相信以柯總召對民進黨的厚愛，他應該不會再有所堅持才對」。

王世堅表示，他不認為柯總召會依然故我、一意孤行，而且民進黨一定會有所因應，「黨不可能對社會沒有任何回應，我不認為這會是問題」，黨團三長改組這件事，應該已經翻頁了，民進黨會依照黨內民主程序調整，這是必須要做的。

